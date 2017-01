Holocausto: el acto central por las víctimas se realizó por primera vez en Santa Fe

Naciones Unidas estableció el 27 de enero de cada año como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En Argentina, por primera vez los actos centrales salen de Capital Federal y con la impronta de que tenga un carácter más "federal" se realizarán este jueves en esta capital. Se desarrollará a partir de las 19.15 en el Paseo de los Justos entre las Naciones, Almirante Brown al 5100.

La decisión fue tomada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde la Daia Santa Fe aclaran que no se realizó ninguna gestión para traer acá el acto, aunque subrayan que toda la ciudad debe sentirse "orgullosa" y "satisfecha" por ser anfitriones.





Para este jueves, se espera que llegue un grupo de diplomáticos importantes, algo que también lo coloca como un hecho inédito. Los organizadores esperan la visita de los embajadores de Israel, de Polonia y de Eslovenia, y también la del Consejero Económico de la Embajada de Alemania. Además de la presencia de autoridades municipales y provinciales, llegará a la ciudad el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y no se descarta la presencia de ministros nacionales.





Para el presidente de la Daia, Filial Santa Fe, hay dos cuestiones que fueron fundamentales para que Santa Fe sea elegida. Por un lado, poder contar con un espacio como el del Paseo de los Justos (único en su tipo) y por el otro, la buena convivencia entre diversas instituciones de la ciudad.

"La Shoá va a ser una herida que no va a cerrar nunca" - Horacio Roitman, presidente de la Daia, Filial Santa Fe

En diálogo con Diario UNO, Horacio Roitman, manifestó: "El Paseo de los Justos es único en el país. Se trata de un paseo específico y muy particular. Claudio Avruj se fue muy impresionado con eso pero, además, por el clima de convivencia que existe entre los gobiernos provincial y municipal, y entre las diferentes religiones; todas instituciones que, junto a otras Organizaciones No Gubernamentales, participan de la mesa de diálogo de Santa Fe".





Respecto a la fecha, tan especial para la comunidad, y sobre un episodio que acabó con la vida de seis millones de judíos, dijo: "La Shoá va a ser una herida que no va a cerrar nunca... nunca. Además es obligación que no se cierre. Porque la única manera en que no vuelva a repetirse es teniendo memoria, educando, concientizando; conociendo qué fue lo que pasó".

De hecho, recordó que la fijación de esta fecha tiene como objetivo lograr que los Estados miembros de Naciones Unidas elaboren programas educativos con el fin de evitar actos de genocidio en el futuro.





El referente de la Daia a nivel local sostuvo que la herida tampoco se cierra porque tampoco se terminó el nazismo. "Cada tanto vemos episodios donde vuelven a aparecer y a resurgir", afirmó.





Fabián Glembotsky, secretario de la entidad, consideró en este sentido: "Hay que luchar contra el negacionismo también. Creo que es la batalla que hay que dar. Dentro de unos años no va a haber quien cuente en primera persona el Holocausto y van a quedar solo testimonios. Por eso es importante".

"Dentro de los seis millones, hay un millón y medio de niños. Imaginate la población que podría haber sido" - Fabián Glembotsky, secretario de la DAIA filial Santa Fe

Para Roitman, el objetivo de esta fecha propone una actitud más activa frente a distintos episodios de discriminación que sufrimos a diario. En ese sentido, apunta a que el Holocausto, funciona como disparador para atacar otros hechos repudiables. "Nosotros trabajamos mucho con Shoá y lo difundimos. También lo usamos como disparador para hablar de otros problemas puntuales como el bullying, la discriminación, la xenofobia, el racismo. Entonces, si el mundo le hubiera prestado la suficiente atención al genocidio armenio, quizás no se hubiera producido la Shoá", planteó.

En tanto, Glembotsky consideró que es necesario hablar de estos temas para combatir el genocidio que todavía se sigue produciendo en el mundo, como por ejemplo el que se produce en Siria.





"Mientras haya peligro de resurgimiento vamos a mantener viva la memoria. Murió una tercera parte de lo que era el pueblo judío. Fue un golpe muy fuerte, hubo países en donde desapareció la comunidad judía", expresó Roitman.

Por su parte, Glembotsky agregó: "Dentro de los seis millones, hay un millón y medio de niños. Imaginate la población que podría haber sido".





Paseo de los Justos

En el Paseo de los Justos se pueden encontrar 30 placas con los nombres de personas que fueron elegidas como "Justos" por los alumnos de la Escuela Jaim Najman Bialik. El espacio rinde tributo en memoria de hombres y mujeres no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

"Se trata de personas que no hayan recibido ninguna compensación económica, es decir sin ninguna retribución. Hay en todo el mundo 26.000 justos. En Santa Fe se le dio visibilidad a 30 de ellos", describió Roitman.

"El Estado de Israel es el que da el título de «justo», a partir de la formación del instituto Iad Vashem, entidad oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto. Hay determinadas condiciones. El Paseo de los Justos fue pensado para toda la sociedad, para universalizar de alguna forma el hecho de que haya habido personas que se preocuparon y que pusieron en riesgo su vida en función del otro", resaltó Glembotsky.