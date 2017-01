Horacio Zeballos perdió ante Ivo Karlovic 22-20 en el quinto set

Horacio Zeballos y el croata Ivo Karlovic jugaron un maratónico partido en el Abierto de Australia . Cinco horas y 15 minutos necesitó el croata para quedarse con el partido ganando 22-20 el último set. Fue 6-7, 3-6, 7-5, 6-2 y 22-20 para Karlovic, quien a fines del año pasado perdió ante Delbonis el quinto punto de la final de la Copa Davis.





El croata terminó con 73 aces -36 en el último set- una gran cifra comparada con los 33 que tuvo Zeballos. Karlovic tuvo apenas siete break-points a favor y ganó sólo tres de ellos. El argentino conquistó uno de los cuatro con los que contó.





Fue un final amargo para un Zeballos que peleó como pudo ante Karlovic. El desgaste físico por la gran cantidad de horas de juego, sumados al agobiante calor que suele darse en este torneo, dejaron al marplatense sin chances de seguir avanzando en el primer Grand Slam del año.





El resto de los argentinos





Fue una jornada de resultados adversos para los argentinos que están disputando el Abierto de Australia, el primer gran torneo del año. Fue victoria para Carlos Berlocq, el único ganador en la madrugada argentina, mientras que Guido Pella y Renzo Olivo cayeron.





Carlos Berlocq ganó hoy su primer partido en el Abierto de tenis de Australia desde 2013 y avanzó a la segunda rueda del torneo. El número 90 del ranking venció al moldavo Radu Albot por 6-4, 7-6 (7-4), 5-7 y 7-6 (10-8) en un partido que se estiró hasta las tres horas y 57 minutos en Melbourne.





El argentino de 33 años chocará el jueves por un lugar en la tercera rueda contra el francés Richard Gasquet, décimo octavo favorito y quien se impuso hoy al australiano Blake Mott 6-4, 6-4 y 6-2.





El español Roberto Bautista Agut, se deshizo de Guido Pella por 6-3, 6-1 y 6-1. El español jugó con tranquilidad y dominó a Pella en 84 minutos, rompiéndole su servicio en seis ocasiones. Ahora se enfrentará en segunda rueda contra el japonés Yoshihito Nishioka, 99 del mundo, que derrotó al australiano Alex Bolt, por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-4.





"La Davis me agotó mentalmente", declaró Guido Pella tras la derrota. "No tengo idea de qué voy a hacer yo. A mí me ha pegado muy fuerte, fue muy duro todo el año y a mí me terminó de despedazar mentalmente. Ahora la estoy pagando", sostuvo uno de los integrantes del equipo que hizo historia el año pasado, al ganar por primera vez la Copa Davis.





Renzo Olivo perdió 6-2, 6-3 y 6-2 frente al coreano Hyeon Chung.





La Nación