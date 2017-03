Horóscopo correspondiente al sábado 11 marzo de 2017

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Una verdadera revelación de alguien que conoce. Se entera que algo va a comenzar a andar bien. Alivio esperado y esperanzador. Los entretelones debería dejarlos en el olvido. Tener en cuenta: valorar los buenos momentos.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La importancia de sentirse contenido le dará la fuerza que está necesitando para seguir luchando. No se irrite por cosas que no tienen valor. Enfríese. Tener en cuenta: darle su lugar a cada cosa, no más.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Un comentario le ayuda a resolver problema familiar. Escuchar cuando es preciso nos da la pauta de que debemos estar abiertos. Todo es válido para volver a empezar. Tener en cuenta: aprender de lo cotidiano.





CÁNCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Un estado anímico positivo lo llevará a golpear la puerta que debe golpear. Una sensación de seguridad frente a situación complicada lo ayuda a resolverla. Tener en cuenta: llevar las riendas de nuestra vida.





LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Aunque no lo crea alguien que le importa piensa en usted. Debería realizar llamados que le darían la pauta de que sus cosas están marchando bien en el plano laboral. Tener en cuenta: no esperar desde una actitud holgazana.





VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Las diferencias con persona de su lugar de trabajo lo harán entorpecer sus funciones. Trate de no tomarse tan a pecho las cosas. Poder ver desde afuera genera evolución. Tener en cuenta: simplificar, descartar, olvidar.





LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Los acontecimientos tienen algo de lentitud, trate de aceptar que en la Tierra las cosas tienen su tiempo. Algo de realidad en un comentario que le llega. Sepa escuchar. Tener en cuenta: tomarse las cosas con calma.





ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Un punto a favor en cuestión de papeles que le preocupa. Sensación de cansancio que debería tratar de remediar con algo que le ayude a distraerse. Tener en cuenta: hacer cosas por uno mismo, alivia la carga diaria.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Aviso a tiempo respecto a algo que le interesa realizar. No postergue trámites que debe hacer. El amor le llega aunque no quiera. El punto es sentirse apto y seguro. Tener en cuenta: saber que enamorarse es un paso fundamental en la vida.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Estado anímico preocupante. Trate de disminuir la ansiedad. Un encuentro con alguien que usted quiere le hace bien. Sepa postergar algunas cosas de menor importancia. Tener en cuenta: no desesperar frente a todas las cosas que pasan.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Un mal entendido lo pone de mal humor. Hable con la persona indicada y comprenda que se equivocó. Los altibajos en su pareja ya son muy frecuentes. Tener en cuenta: captar las señales de alerta.





PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- La importancia de una reunión para resolver cuestión familiar. No se comprometa a realizar algo que no está a su alcance. Es mejor poder decir la verdad siempre. Tener en cuenta: conocer nuestras limitaciones y hacerlas saber cuando es necesario.