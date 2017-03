Hubo disturbios después del clásico cerca del estadio

No hay dudas. No hay capricho. No es una forma sesgada de mirar la realidad. Solamente es ver lo que pasó en el contexto de una derrota en un partido de fútbol, y los violentos de siempre que se encargaron de arruinar una fiesta o de hacerle la vida imposible a los vecinos.

Cuando se terminó el clásico de fútbol, hasta ese momento, a las 18 y desde el mediodía en que se inició el operativo de seguridad, solo hubo un detenido que insultó al árbitro, fue aprehendido y llevado por aplicación de la ley del deporte a la Comisaría 4ª.

La desconcentración de la cancha fue hecha según las previsiones tomadas en concordancia entre la Policía y la Municipalidad. La parcialidad tatengue fue saliendo de manera ordenada y tomando las calles para el regreso.





Los inadaptados de siempre

Pero, un grupo de muchachos de entre 20 y 35 años que caminaba por Bulevar Pellegrini hacia el este, al llegar a calle Saavedra, descubrieron un colectivo en tránsito con hinchas y banderas de Colón, a los que apedrearon y le rompieron dos de los vidrios de las ventanillas.

Luego de ese suceso, el trayecto de Bulevar Pellegrini comprendido entre 4 de Enero y San Jerónimo fue tomado como campo de batalla, ya que los inadaptados de siempre esperaron a que pasara la parcialidad sabalera para cascotearlos y romperle los cristales de los vehículos.

En medio de esa situación de violencia quedaron atrapados todos los vecinos que viven en la zona, y que tuvieron que pasar por momentos de tensión. Varios de ellos denunciaron al 911, y así fue como llegaron más de 50 policías en 10 patrulleros y motocicletas a la zona de conflicto, y fueron recibidos a piedrazos.

La respuesta de los uniformados no se hizo esperar y estos lanzaron disparos con cartuchos antitumultos o balas de goma, en un enfrentamiento que duró varios minutos, hasta que los revoltosos escaparon por Bulevar Pellegrini hacia el este.





No hubo denuncias

Al cierre de esta edición no hubo una denuncia formal, pero trascendió que dos agentes de la Guardia de Seguridad Institucional, GSI, de la Municipalidad de Santa Fe, que intentaron terciar en un conflicto entre hinchas de Unión y de Colón, resultaron golpeados con trompadas y con patadas.

Al hospital Cullen, arribaron cinco personas con traumatismos por impacto de piedrazos en distintos enfrentamientos entre hinchas.