Humo blanco en Colón

El viernes Ovación anticipó, por la información a la que accedió, que Eduardo Domínguez era el principal apuntado por la dirigencia sabalera para suceder a Paolo Montero. Incluso se dieron detalles de una reunión que mantuvo en Buenos Aires un directivo rojinegro (José Alonso) con el entrenador.

A partir de ese momento, las cosas se clarificaron al punto tal que en los días siguientes se terminó por confirmar la noticia. En consecuencia, Domínguez llegó ayer a Santa Fe, se alojó en el Hotel de Campo y ahora deberá aguardar la autorización del órgano fiduciario para estampar la firma como nuevo técnico sabalero.

Desde un primer momento se barajaron una infinidad de nombres. Cuando muchos daban como principal candidato a Ricardo Zielinski, Ovación lo descartó hace una semana luego de dialogar con un alto directivo rojinegro, quien manifestó que no era el perfil de DT que estaban buscando y que apuntaban a alguien más joven.

Por ese motivo y ante la negativa de Sebastián Méndez de abandonar Buenos Aires, el exentrenador de Huracán picó en punta para sentarse en el banco rojinegro. En las últimas horas se fueron puliendo algunos detalles que permitieron su arribo a Santa Fe.

Si bien la cúpula de la dirigencia se encuentra de vacaciones (José Vignatti, José Alonso y Patricio Fleming) se sabe que permanentemente están en contacto telefónico con Horacio Darrás, quien se quedó en Santa Fe para seguir de cerca las cuestiones inherentes a cerrar el tema del técnico.

De todos modos habrá que esperar la aprobación de su contrato y en esto también tendrá que ver la desvinculación formal de Montero para que el uruguayo pueda asumir sus funciones en Rosario Central y Domínguez hacer lo propio en Colón. El cuerpo técnico está conformado, además de Domínguez, por Gustavo Mhamed como ayudante de campo, Pablo Santella como preparador físico y Leonardo Torrico como entrenador de arqueros.

A propósito de Santella ya trabajó en Colón en la época en que Roberto Sensini era el entrenador sabalero, por lo cual conoce muy bien al club. Mientras que Torrico es el hermano del arquero Sebastián Torrico (San Lorenzo). Se trata de un cuerpo técnico nuevo, dado que Domínguez lleva un año y algunos meses como entrenador, puesto que debutó en Huracán el 23 de agosto del 2015.

De todos modos los dirigentes santafesinos recogieron buenos antecedentes y referencias para terminar de inclinar la balanza a favor del exmarcador central. La idea obviamente es que arranque a trabajar el jueves cuando el plantel se presente por la tarde en el predio, pero si no llega a concretarse eso por cuestiones legales será Ariel Segalla quien se haga cargo del primer entrenamiento, pero claro está con la supervisión de Domínguez.

Al igual que lo ocurrido con Montero, Vignatti y sus colaboradores vuelven a apostar por un entrenador que está haciendo sus primeros pasos. En el caso del uruguayo, pese a las últimas fechas del torneo, el balance fue positivo, de hecho por lo observado en Colón lo vinieron a buscar nada menos que Rosario Central e Independiente.

En este caso, Domínguez también se reunió con los directivos canallas dado que estaba en una lista para reemplazar a Eduardo Coudet. Incluso había causado buena impresión en parte de la Comisión Directiva rosarina, que finalmente se terminó por inclinar en favor de Montero. Pero Colón en algunos meses vuelve a jugársela por un técnico con juventud y buena proyección para seguir sumando y escapar definitivamente de la lucha por el descenso.





Otros temas

Pero más allá de la contratación del técnico son varias las cuestiones en las que debe trabajar la dirigencia, por ahora en el tema refuerzos no existieron novedades, ya que por Emmanuel Gigliotti habrá que esperar qué decisión toma el club chino y si lo libera por seis meses. De ser así tiene muchas chances de convertirse en jugador sabalero.

En lo que respecta a Jorge Broun y una posible salida, hace algunos días se mencionó la chance de que retorne a Central, pero en verdad por ahora no existió ningún contacto. Por lo que pudo averiguar Ovación, Fatura llegaba anoche proveniente de México y hoy se sentará a dialogar con su representante (Roberto San Juan). Existe una cláusula de salida en caso de que llegue una oferta, más allá de tener contrato con Colón. Desde el entorno del futbolista admitieron un contacto con Guillermo Barros Schelotto dado que Boca busca un arquero.





Todavía no lo pueden anunciar

Rosario Central tiene todo acordado con Paolo Montero, sin embargo la dirigencia canalla aún no lo puede oficializar dado que el uruguayo primero debe resolver su desvinculación de Colón y después sí firmará por un año y medio ya que tiene acordado los términos económicos. Sucede que el DT debe indemnizar a Colón por su abrupta ida cuando tenía contrato hasta junio y no existía ninguna cláusula de salida. No trascendió el monto que solicitaría la dirigencia rojinegra, pero está claro que no se la harán fácil teniendo en cuenta el comportamiento que evidenció Montero al rescindir de manera unilateral. Incluso si esto no se soluciona en las próximas horas, en el entorno del entrenador no descartan presentar un recurso judicial para comenzar a trabajar y poder estar al frente del plantel canalla el próximo jueves.