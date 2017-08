Huracán busca un nuevo milagro con el debut de Alfaro

El Globo, con el debut de Gustavo Alfaro como entrenador, está obligado a ganar por cuatro goles de diferencia para forzar una definición con tiros desde el punto penal y por, al menos, cinco para clasificar a los octavos de final del certamen en el que subcampeón de la edición 2015.





El equipo de Parque de los Patricios se aferra a la ilusión y al antecedente de la primera fase cuando revirtió el 3-0 de la ida en Venezuela ante Deportivo Anzoátegui con un 4-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. No obstante, esta parada es mucho más complicada dado que se jugará en la casa del campeón paraguayo y ante un equipo con jerarquía y experiencia que demostró ser un serio candidato a llegar a las instancias finales del torneo.





Para afrontar este compromiso, el debutante Alfaro, quien reemplaza al interino Néstor Apuzzo, realizará cuatro cambios con respecto al partido disputado el pasado 11 de julio. Christian Chimino, uno de los cinco refuerzos, ingresará por Carlos Araujo; Fernando Cosciuc reemplazará a Juan Vivas; David Depetris entrará por el expulsado Alejandro Romero Gamarra y Diego Mendoza se ubicará en la posición que jugó Norberto Briasco.





En el banco de suplentes estará el delantero Fernando Coniglio, quien luego de varias idas y vueltas se convirtió en el esperado centrodelantero luego de una fuerte inversión de la dirigencia "quemera" que adquirió al goleador de Olimpo de Bahía Blanca en una suma superior a los dos millones de dólares. La lista de incorporaciones se completa con el arquero Manuel García, quien ya debutó en la ida y los defensores Saúl Salcedo (ex Olimpia de Paraguay) y Pablo Alvarez (ex Racing Club) quienes no fueron incluidos en la lista.





Del otro lado, Libertad, el campeón paraguayo, sufrió una baja importante ya que el arquero uruguayo Rodrigo Muñoz fue operado de una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha y será baja por un mes. En su lugar estará Carlos Servín, mientras que la duda para repetir el resto de la formación de la ida pasa por el lateral derecho Alan Benítez, quien se recupera de una molestia. Si no llega, será reemplazado por Antolín Alcaraz

