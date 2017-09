Probables formaciones



Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Santiago Salcedo, Martín Nervo y Lucas Villalba; Mauro Bogado y Adrián Calello; Ignacio Pusetto y Alejandro Romero Gamarra; Fernando Coniglio y Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.



Newell''s: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Nery Leyes y Jalil Elías; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Héctor Fertoli; Mauro Guevgeozian o Luis Leal o Daniel Opazo. DT: Juan Manuel Llop.

Arbitro: Mauro Vigliano.



Estadio: Tomás Adolfo Ducó.



Hora de inicio: 21.05, por Fox Premium y Fox 2.



Télam

Huracán, que se encuentra en la angustiante pelea por mantener la categoría y necesita sumar de forma urgente para alejarse de la zona comprometida del descenso, recibirá hoy a Newell''s Old Boys en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Superliga.El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 21.05, con el arbitraje de Mauro Vigliano. Huracán viene con la confianza en alza por la victoria por 1-0 sobre Colón de Santa Fe y el pase a los octavos de final de la Copa Argentina, pero el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas tienen claro que la prioridad pasa por sumar en la Superliga y alejarse de la zona de descenso, donde sólo supera a los cuatro equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría.Para intentar sobreponerse a la dura derrota por 3-1 ante Independiente, en el debut el torneo de Primera división, el técnico Gustavo Alfaro alineará el mismo once inicial que venció al ''Sabalero'' en cancha de Argentinos Juniors.El mediocampista Mauro Bogado, quien cumplió la fecha de suspensión que no le permitió jugar en Avellaneda, ingresará en mitad de cancha en lugar de Lucio Compagnucci, en relación al equipo de la primera fecha de la Superliga.Por el lado de Newell''s, la gran duda pasa por el estado físico del delantero urguayo Mauro Guevgeozian, quien entrenó diferenciado durante la semana por una sobrecarga muscular en el posterior derecho, y será evaluado hasta último momento por el entrenador Juan Manuel Llop.En caso de que el ex goleador de Temperley no se recupere su lugar será ocupado por el portugués Luis Leal, pero el dato curiosos es que el jugador aún no está habilitado para jugar porque Migraciones aún no le entregó su visa de trabajo, por lo que si la documentación no llega, el puesto sería ocupado por el juvenil Daniel Opazo.El resto del equipo será el mismo que perdió entre semana por 2 a 1 frente a Godoy Cruz de Mendoza, por los 16vos. de final de la Copa Argentina.