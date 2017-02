Hurlingham: "Ojalá me perdonen por lo que hice", dijo el acusado por la masacre

Después de matar a seis personas y dejar heridas a otras dos, Diego Alberto Loscalzo se dio a la fuga. Apenas tres horas de haber consumado la masacre, fue hasta Retiro y pidió un pasaje a Córdoba lo antes posible. Así fue que a las 2.32 de la madrugada se subió al interno 3907 de un micro de General Urquiza. A los conductores les llamó la atención que no llevara ningún bolso, ni siquiera una mochila.

"Lo perdí. Se me cayó cuando me caí de la moto, cuando escapé", dijo. Se refería a la 9 milímetros que era de su novia policía a quien había asesinado horas atrás.





"Ojalá me perdonen por lo que hice", alcanzó a decir, entre lágrimas, cuando fue subido a un patrullero rumbo a la comisaría de Río Segundo.





A la fiscal local le habría dicho: "Por favor, no me manden a Buenos Aires. La Policía me va a matar".