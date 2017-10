Ian Reutemann tiene objetivos claros

Con el respaldo de Lotería de Santa Fe, el piloto santafesino Ian Reutemann brindó una conferencia de prensa en un resto pub de la recoleta de la ciudad de Santa Fe, en donde expuso detalles de lo que fue su reciente paso por Europa.





El joven volante oriundo de Humboldt pasó una semana junto a la escudería Prema a bordo de un Fórmula 4 italiana en el autódromo de Adria. El objetivo, fue ser evaluado para en un futuro poder competir en Italia ó Alemania.





Previo al comienzo de la rueda de prensa, el talentoso deportista del departamento Las Colonias, recibió la visita del vicegobernador de la provincia, contador Carlos Fascendini, quien lo instó a seguir trabajando con seriedad y sacrificio como lo viene haciendo. Comprometió el apoyo del gobierno provincial a su carrera deportiva que seguramente tiene destino europeo.









261017 f2 ian.jpg











También se hicieron presentes, Hugo Rodriguez, directivo de la Lotería de Santa Fe, entidad que brinda un apoyo real y concreto al volante de la ciudad de Humboldt; el concejal Fernando Fleitas, y medios de prensa de nuestra capital, pero muchos del departamento Las Colonias. Además, lo acompañaron, su padre Mauricio, y demás familiares, que le brindaron todo su apoyo.





Ian cuenta con una aquilatada trayectoria en categorías de karting, luego efectuó una serie de ensayos sobre un F3 Sudamericana y Fórmula Renault 2.0, hasta que llegó el momento de viajar a Europa, para cumplir sueños, y definir proyectos más que atractivos.









Más detalles

El proyecto de Ian Reutemann estuvo muy bien planteado, fue recepcionado por Rafael Calafell, un argentino que triunfa en Europa, y que está hace mucho tiempo. Estar en Europa, en Italia, en Adria, lo hizo en el equipo que es campeón de la Fórmula 2 de Italia, lo cual no es poca cosa.





"La actividad en Europa comenzó con la llegada al aeropuerto de Frankfurt donde me recibió Rafael Calafell. El primer día estuvimos en el simulador, el cual es es un chasis viejo Dallara, con una pantalla de 360°, que se mueve con pistones hidráulicos, que lo hace muy similar a la realidad", destacó el piloto santafesino.





"Luego ya fui a trabajar con el equipo Prema Powerteam en el cual tuve que probar en el circuito de Adria, ya que por mi edad no se permite probar en otros como Monza. Después de medirme la butaca, ya comenzó la actividad con el equipo técnico, y realizé la primera prueba", destacó Ian.





Explicó que "el primer día de ensayos no fue bueno, porque estaba todo el tema de la adaptabilidad al auto y a la pista. Pero el segundo mejoré en todos los aspectos y me sentí más comodo. me acostumbré a como funcionaba el auto, en circuito lento, y pude empezar a mejorar los tiempos".









261017 f3 ian.jpg











"Posteriormente fuimos a Hockenheim a ver la carrera de Fórmula 3 y el DTM. Allí logramos reunirnos con gente de Alemania que me hicieron un ofrecimiento para ir a hacer una prueba en los primeros días del mes que viene, y una carrera de Karting en Bélgica", comentó el volante de 14 años de edad.





En dicha reunión se hizo un balance con todo el equipo técnico y de ingenieros, sobre lo que había hecho en las pruebas, donde había arrancado no bien, pero lo que lo ubicó en la consideración fueron los registros del segunda día.





"El equipo Prema me hizo una propuesta, que atendiendo a que yo no puedo probar en circuito de normas FIA hasta que cumpla años en marzo del año que viene, la idea es que haga pruebas para ir conociendo todos los trazados", explicó Reutemann.





El objetivo de Ian es muy claro, ya que esta posibilidad de probar es muy bien considerada por los equipos europeos, quienes apuestan a debutantes, quien en varias ocasiones tienen la posibilidad de competir en Fórmula 4 Italiana ó Fórmula 4 Alemana, en las últimas carreras del calendario. Mucho dependerá del presupuesto, y en eso, tanto su familia como las empresas que lo apoyan, están trabajando para poder concretar esta posibilidad y proyecto.