Impactante: revelan los chats de Whatsapp entre Barbie Vélez y Fede Bal

En Los Ángeles a la Mañana dieron detalles de los tremendos chats:









Barbie: Que esté tu mamá o tu chica nueva, devolveme mis cosas

Fede: No tengo chica nueva, y no voy a meter a a mi mamá. Me rompiste el reloj, el teléfono, me incendiaste el piso. Ya está, me arruinaste la casa. Tiene que haber un limite, fue una locura Barbie, un día iba a terminar mal (...) tocamos fondo de la peor manera





(...)





Barbie: Te fuiste, cagón, sin huevos.

Fede: Nunca reconocí nada, te dije que nos matamos.

Barbie: Para pegarme tenés huevos.

Fede: Los dos nos tratábamos mal. Nunca te pegué, Barbara

Barbie: Que me agarrabas del cuello, nada más, golpeador. Sabés que me pegaste

Fede: ¿Yo te pegué?

Barbie: Bancate si sos tan vivo. Tu mamá misma te lo dijo "golpeador", me ahorcaste contra la pared. Sabés que sos un golpeador, como todos.

Fede: Me diste vuelta la cara, me sacaste un cuchillo en la garganta.

Barbie: Poco hombre pegarle a una mujer

Fede: ¿Y ahora yo soy el violento? Jaja, tenés razón y vos me dejaste hacerlo, es re razonable.

Barbie: Quedás siempre como un golpeador, todos los que te conocen, saben que sos agresivo

(...)





Barbie: Violento

Fede: Está bien

Barbie: Enseguida te ponés nervioso. No hace falta conocerte mucho para saberlo. Me cagas la vida con un hijo y encima me pegas (N del R: luego de escándalo se supo que ella tenía un atraso)

Fede: ¿Te pegaba?

Barbie: Todo el mundo lo sabe

Fede: Barbara déjate de joder

Barbie: Seguí trabajando tranquilo, Hiena Barrios, Maradona, drogado y pegándome y dejándome sola con un atraso. Vivís drogado

Fede: No Barbie, Dejándote sola, no.

Barbie: Hasta tu mamá dice que tomabas cocaína

Fede: Quise verte todos los días





(...)