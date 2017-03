Incedió las redes: Magui Bravi quiere novio

La bailarina Magui Bravi posó en las paradisíacas playas de Brasil, donde lució su cuerpazo y habló de su actualidad sentimental.





la morocha aclaró qué quiso decir cuando afirmó que hacía ya nueve meses que no estaba con un hombre: "Lo que dije es que no estaba de novia, lo que no quiere decir que no haya estado con nadie. Digamos que no soy orgullosa, si el teléfono no suena y tengo que llamar, lo hago".





"Ahora me gusta estar de novia y tengo muchas ganas, pero tampoco es que estoy desesperada. Sé que ya va a llegar", agregó en una entrevista en la revista Caras .