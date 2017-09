Independiente está obligado a ganarle a Atlético Tucumán para pasar de ronda

Independiente deberá vencer esta noche, de local, a Atlético Tucumán por dos o más goles para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, tras la derrota que sufrió en el encuentro de ida por 1-0.



El cotejo se jugará desde las 21.45 en el estadio Libertadores de América, contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha, quien estará asistido por sus compatriotas Miguel Ángel Nievas y Horacio Ferreiro, y será televisado en directo para todo el país por la señal de cable Fox Sports.



El equipo de Avellaneda se clasificará para los cuartos de final si gana por dos o más goles; si lo hace por 1-0 la serie se definirá por penales; y cualquier otro resultado le permitirá al conjunto tucumano meterse entre los ocho mejores del certamen.



El entrenador de Independiente, Ariel Holan, apostará nuevamente al 4-2-3-1, pero todavía no definió a los once titulares para hoy por las lesiones del zaguero central venezolano Fernando Amorebieta y el delantero Martín Benitez, quienes sufrieron un golpe en el pie izquierdo y una distensión en la cara posterior del muslo derecho, respectivamente, en la igualdad (1-1) del viernes frente a OIimpo, en Bahía Blanca, por la segunda fecha de la Superliga.



Si Amorebieta juega, Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo; pero si el venezolano no lo hace, Tagliafico jugará de central y Juan Sánchez Miño pasará al sector izquierdo de la defensa. En tanto, si Benítez no juega, Lucas Albertengo mantendrá su lugar en el equipo y así la única variante será el ingreso de Leandro Fernández por Gastón Togni, quien fue titular en la ida.



Por su parte, el director técnico de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, utilizará el clásico 4-4-2 e introducirá un solo cambio respecto del equipo que ganó en la ida: el lateral derecho David Valdéz ingresará por el volante Guillermo Acosta, que está lesionado.



Más allá de los nombres, los dos equipos tienen fundamentos futbolísticos para meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana. Independiente para llegar a esa instancia dejó en el camino a Alianza Lima de Perú y Deportes Iquique de Chile en la primera y segunda fase del certamen. Atlético Tucumán, en tanto, accedió a los octavos de final tras finalizar tercero en el grupo 5 de la Libertadores y eliminar en la segunda fase a Oriente Petrolero de Bolivia.





Probables formaciones



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta o Juan Sánchez Miño y Nicolás Tagliafico; Nery Domínguez y Diego Rodríguez; Maximiliano Meza, Martín Benítez o Lucas Albertengo y Ezequiel Barco; Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; David Valdéz, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Dardo Miloc y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.



Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Cancha: Libertadores de América.

Hora de inicio: 21.45.

Televisa: Fox Sports