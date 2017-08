Independiente quiere abrochar su clasificación en la altura de Chile

El estadio Municipal "Zorros del Desierto" de Calama -ubicado a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar- será el escenario del partido que comenzará a las 21.45, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y televisado en directo por la señal Fox Sports. El ganador de la serie se cruzará con Atlético Tucumán (anoche eliminó a Oriente Petrolero).





En el partido de ida disputado el 12 de julio en el estadio Libertadores de América, Independiente, campeón de la edición 2010, ganó por 4-2 y clasificará a los octavos de final hasta con una derrota por la mínima diferencia en el norte chileno. El equipo dirigido por Ariel Holan viajó con una buena ventaja pero quedó el disgusto de no afrontar la vuelta con más tranquilidad ya que hasta los 31 minutos del segundo tiempo ganaba 4-0.





A su vez, el rojo afrontará este encuentro con bajas importantes ya que Juan Sánchez Miño, quien tampoco estuvo en la ida, y Martín Benítez fueron descartados por lesión, mientras que Emiliano Rigoni integra la delegación pero no jugará ya que su venta a Zenit, de Rusia, es inminente. A esto se suma que el capitán Nicolás Tagliafico está en duda por un esguince de tobillo derecho y aunque en el cuerpo médico son optimistas no llegará de la mejor manera física. En caso de no jugar el ex Banfield, Gastón Togni Togni ocuparía la posición de extremo por derecha, Meza jugaría como mediapunta y Walter Erviti saldría del equipo.





La buena noticia para Holan es que debutará en la zaga el venezolano Fernando Amorebieta, un experimentado defensor, de 32 años, que llega del fútbol español. El mediocampista Nicolás Domingo, otro de los refuerzos, estará en el banco de suplentes, mientras que Jonás Gutiérrez no puede jugar ya que participó del certamen con Defensa y Justicia. Mientras tanto, la dirigencia trabaja para cerrar la contratación del defensor uruguayo Gastón Silva, quien ya se realizó la revisión médica pero todavía no firmó, y para reforzar la delantera ya que Emmanuel Gigliotti se recupera de una operación de la hernia inguinal.





Del otro lado, el equipo chileno, que llegó a esta instancia tras quedar en el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores, está obligado a ganar por más de tres goles para pasar directamente la llave aunque con una victoria por dos tantos forzaría a una definición con tiros desde el punto penal. El equipo dirigido por Jaime Vera e integrado por varios argentinos se aferra a la ilusión por los dos goles que convirtió sobre el final del partido en Avellaneda y confía en el factor de la altura para revertir la serie. Luego de visitar a Independiente, Iquique disputó dos partidos de la Copa Chile (fue eliminado por San Marcos por 2-1 en el global) y perdió en la primera fecha del torneo chileno ante Everton por 1-0, como local. Los "dragones" mudaron su localía a Calama ya que el estadio Cavancha no cuenta con los requisitos para recibir un partido internacional.





PROBABLES FORMACIONES





Deportes Iquique: Brayan Cortés; Hernán Lopes, Mauricio Zenteno, Tomás Charles y Hans Salinas; Misael Cubillos, Gerson Acevedo, Misael Dávila y Diego Torres; Gonzalo Luis Bustamante; y Diego Bielkiewickz. DT: Jaime Vera. Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Gastón Togni; Diego Rodríguez, Nery Domínguez, Maximiliano Meza, Walter Erviti y Ezequiel Barco; Leandro Fernández. DT: Ariel Holan. Hora de comienzo: 21.45 Cancha: Municipal Zorros del Desierto de Calama (Chile) Arbitro: Raphael Claus (Brasil) TV: Fox Sports.





