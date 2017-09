10 curiosidades sobre los pelirrojos que te sorprenderán

1-La combinación de pelo rojo y ojos azules es casi imposible: ¿Te has fijado alguna vez en que no hay casi ningún pelirrojo que tenga los ojos azules? La mayoría de ellos tienen ojos marrones, verdes o con un tono avellana, pero encontrar una persona pelirroja con los ojos azules es casi tan excepcional como encontrar un trébol de cuatro hojas. ¿La razón? Los ojos azules son una característica recesiva, es decir, un rasgo de los genes que los dos progenitores deben tener para que su hijo herede tal cualidad. Y debido a que los pelirrojos únicamente forman un 1% de la población ¿Te has fijado alguna vez en que no hay casi ningún pelirrojo que tenga los ojos azules? La mayoría de ellos tienen ojos marrones, verdes o con un tono avellana, pero encontrar una persona pelirroja con los ojos azules es casi tan excepcional como encontrar un trébol de cuatro hojas. ¿La razón? Los ojos azules son una característica recesiva, es decir, un rasgo de los genes que los dos progenitores deben tener para que su hijo herede tal cualidad. Y debido a que los pelirrojos únicamente forman un 1% de la población mundial , es prácticamente imposible que los dos padres sean pelirrojos.





2- A los pelirrojos les cuesta muchísimo más teñirse: Tienen un pigmento mucho más resistente y para teñirse primero tienen que decolorarse el pelo. Y esto también supone un problema porque su cabello es más frágil y tiende a estropearse antes.





3- Tienen menos canas: Al leer esto probablemente te has puesto a pensar en algún pelirrojo que conozcas con canas para poder encontrar la excepción a la regla. Pero seguro que no lo has encontrado. Esto es debido a que el cabello pelirrojo mantiene su pigmento natural mucho más tiempo que cualquier otro color de pelo. Este color rojizo solo va perdiendo tonalidad con el tiempo: primero pasa por cobrizo claro, luego por rubio rosado y finalmente termina siendo blanco plateado.





4- Los pelirrojos son más sensibles al dolor térmico: Algunos estudios científicos han demostrado que las personas con el pelo rojo son más vulnerables al dolor provocado por el frío o el calor. ¿Por qué? Pues porque a su cuerpo le cuesta mucho más adaptarse a los cambios de temperatura.





5- Son una fábrica de vitamina D: Seguro que alguna vez has oído que las personas con piel clara suelen ser más propensas a las quemaduras del sol. Sin embargo, tienen una gran ventaja: son capaces de generar su propia vitamina D sin necesidad de exponerse mucho tiempo a la luz. Esto se debe a la baja concentración de melanina en su cuerpo lo cual les obliga a producir más vitaminas para proteger y regenerar la piel.





6- Hitler prohibió los matrimonios entre pelirrojos: En la Alemania nazi, los pelirrojos se consideraban un mal satánico. Adolfo Hitler llegó incluso a prohibir el matrimonio entre pelirrojos por temor a generar descendencia anormal o demoníaca.





7- Suelen ser zurdos: Esto no es una ciencia exacta, pero sí que existe un alto porcentaje de pelirrojos que escriben con la mano izquierda.





8- Antiguamente los esclavos pelirrojos eran más caros: Los consideraban fuertes, decididos y muy capaces. La fascinación de los romanos por los pelirrojos era tal que hasta importaban pelucas pelirrojas para ponérselas a los esclavos que no tenían este color de pelo.





9-Necesitan mucha anestesia: Cuando tienen una intervención quirúrgica, los pelirrojos necesitan alrededor de un 20% de anestesia más que las personas que no son pelirrojas. Hasta el momento se desconoce la razón exacta de este raro fenómeno, pero se piensa que puede haber una relación causa-efecto con la mutación del gen MC1R que provoca que es la que provoca que el pelo sea rojo.





10- Tienen su día oficial: ¿Sabías que el 7 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Pelirrojo? En Breda, una pequeña ciudad de Holanda, se congrega la principal fiesta con miles de personas con este color de pelo.





Fuente: diariofemenino

Tener un familiar, amigo o conocido que sea pelirrojo es algo muy muy poco común, ya que la mayoría de la población mundial es morena, rubia o castaña. Se trata del color de pelo más curioso y llamativo de todos los que existen y conlleva una serie de cualidades relacionadas tanto con la salud como con las relaciones con los demás. Te desvelamos 10 curiosidades sobre los pelirrojos que te sorprenderán. ¡Es un color de pelo que los hace únicos e irresistibles!