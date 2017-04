Advirtieron sobre un juego de Facebook que incita al suicidio

Numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar audios que advierten sobre un peligroso "juego" que incita a chicos y adolescentes al suicidio.



Se trata de un perverso juego llamado "El desafío de la ballena azul" que está provocando pánico entre las familias, porque apunta a chicos y adolescentes, que son invitados a participar y luego resultan amenazados para que cumplan con un total de 50 retos, que son realmente estremecedores.



Es que obligan a los niños a que se hagan cortes en el cuerpo, tomen pastillas o le provoquen daño a familiares o compañeros de escuela, y es tan extremo que al final el máximo desafío podría ser el suicidio.



Según pudo averiguarse, hay alarma en varios países de la región, que incluye a la Argentina, y se vienen viralizando audios que comentan sobre las características del horrendo "juego", con voces desde distintas ciudades, afirmando que hay casos de participantes que protagonizaron dramáticas situaciones.



A los chicos les llega una invitación para participar del juego en Facebook y cuando los niños aceptan, ya no pueden salir. Quedan obligados a participar.



"Yo soy de la ciudad brasileña de Curitiba, y aquí es un verdadero problema. Es muy necesario que los adultos estemos atentos a los movimientos de los niños en las redes sociales, y explicarles que no acepten solicitudes de juegos, tampoco si les convidan pastillas en la escuela o clubes, porque otros chicos pueden estar participando", cuenta la mujer en uno de los audios, que no para de reproducirse entre familiares de chicos de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y el interior del país.



Una fuente de la Policía Federal, consultada por el Diario Popular, comentó que se viene siguiendo la posibilidad concreta de que el juego efectivamente exista.



"No queremos causar preocupación cuando no tenemos casos confirmados de participantes de este juego en Argentina, sin embargo las redes sociales son plataformas ideales para que se cometan delitos de todo tipo. Es importante el control y cuidados parentales en relación a la utilización de Facebook, WhatsApp, páginas de juegos online y otros espacios. Hay que estar atentos a los chats, donde adultos se ponen en contacto con los menores", dijo la fuente.



En los audios se afirma que en el perverso "juego" los participantes deben realizar 50 desafíos, que incluyen mutilaciones, daños a animales, darle pastillas a compañeros, herir a familiares, y muchos más que son secretos.



Empezó en Rusia, donde hay más de 130 niños y adolescentes fallecidos por este juego. En junio de 2010, el país se conmovió por los suicidios de cuatro adolescentes de la localidad salteña de Rosario de la Frontera.



En esa oportunidad, se descubrió que las víctimas habían participado de un macabro "juego" en internet, con personas adultas que los instigaban a cometer distintos actos, hasta llegar al suicidio. Los casos se desarrollaron entre abril y junio de ese año, siempre en la misma zona. Un hecho fue filmado por la propia víctima con su teléfono celular, material que fue incorporado a la causa.