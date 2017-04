Aldo Rico se descompuso en vivo en "Debo decir"

Aldo Rico fue uno de los invitados en el programa "Debo decir" que conduce de Luis Novaresio por América. Sin embargo su intervención fue corta ya que apenas iniciado el ciclo comenzó a sentirse mal algo que se notó al aire.

El exmilitar afirmó que al gobierno "le falta pasión", que los funcionarios son los más competentes de los últimos 30 años pero les falta "sentimiento de Epopeya". Reafirmó ser "peronista", admitió haber votado a Mauricio Macri aunque expresó disconformidad en algunas cuestiones.

Esas declaraciones fueron al inicio del programa cuando se vio que se agitaba al hablar y le costaba elaborar el discurso.

Embed



Más tarde Rico se retiró del piso. Fue entonces que Novaresio informó que le había bajado la presión y que ese es el motivo por el que salió del living desde donde se emite el programa.





"Mientras estaba hablando Aldo Rico, se veía agitado. Le bajó la presión y por eso ahora no lo ven aquí. Pero creo que está todo bien. No sé si después volverá o no", comentó el periodista rosarino.





En el último bloque se supo que la situación de salud de Rico era estable.