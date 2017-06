Comida y bebida con sabor argentino en la boda de Leo Messi y Antonela Roccuzzo

No se van a quedar con hambre, eso está garantizado. El menú que disfrutarán mañana los invitados a la boda de Leo Messi y Antonela Roccuzzo constará de una recepción de seis estaciones que, según se anticipa, será coronada por una suculenta mesa de dulces.

Mientras el crack del Barcelona y la selección argentina compartía un asado con sus amigos, en la previa de la que no quedan dudas será la fiesta del año, trascendió cuál será el menú que degustarán los cónyuges, sus familiares y los invitados a la boda.

La gastronomía será decididamente criolla. Eso es lo que especialmente pidió Leo, orgulloso de los sabores y colores de los platos argentinos que quiere que los amigos que hizo lejos de su país conozcan y disfruten como él hace cada vez que vuelve a su patria.

De hecho, una de las estaciones de la recepción estará dedicada a la gastronomía argentina, destacando platos calientes como la cazuela de mollejas, las carnes trinchadas ahumadas y los chorizos bom bom. Una parrillada, como se conoce a este menú aquí en la Argentina.

Como bebidas se servirán vinos de las Bodegas Bianchi. Habrá tres tipos: Famiglia Bianchi Chardonnay Premiado, Famiglia Bianchi Malbec Premiado, Famiglia Bianchi Extra Brut. También se ofrecerá a los invitados bebidas no alcohólicas como Pepsi, Seven Up y Mirinda. Vale recordar que entre los asistentes al evento se cuentan gran cantidad de deportistas de alto rendimiento que tienen la obligación de cuidarse.

Atendiendo a los gustos más sofisticados, se incluyó a último momento una estación de sushi a la que seguramente Leo y sus allegados más cercanos, los amigos del barrio, la familia y los invitados argentinos de pura cepa ni se acercarán.

La celebración será animada, como anticipó La Capital, el grupo de cumbia pop Marama y "La Princesita" Karina, la pareja del Kun Agüero. Todos sueñan que se sume al escenario Shakira, quien llegará mañana junto a su marido Gerard Piqué, pero es difícil que eso suceda.

Entre los ricos y famosos que asistirán al casamiento, que se celebrará en el City Center Rosario, se cuenta Marcelo Tinelli, quien conoce a La Pulga desde que desembarco en Barcelona gracias a su exitoso programa de televisión, "ShowMatch" y siguen siendo amigos.

Maradona y Mirtha Legrand, que en su reciente visita a la ciudad confesó públicamente que le gustaría ir a la fiesta, no fueron invitados. El que sí será de la partida, y de hecho ya está en la ciudad, es el actor Nico Vázquez, también muy querido por Leo.

Una novedad de último momento: finalmente se decidió situar una alfombra roja justo en la salida de la zona de prensa para que, los invitados que por su propia voluntad así lo deseen, puedan saludar a la prensa durante el evento.

Esta reciente novedad alienta las esperanzas de que los simples mortales puedan ver a los VIP, aunque más no sea a través de los relatos del enjambre de periodistas que cubrirá el acontecimiento.