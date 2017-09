Conocé que te deparan los astros esta primavera

Aries: Para este signo comienza un ciclo lleno de nuevos aires, es muy posible la concreción de un compromiso y el fortalecimiento de las relaciones actuales. En el caso de que Aries se encuentre en soledad, tendrá un mes lleno de romances y oportunidades. Podrá mirar con confianza su futuro y sus proyectos en el amor. Renuévate!





Tauro: Debes ser cuidadoso en este ciclo, ya que es muy probable que hayan cambios drásticos respecto de las emociones este mes, si sobrevive tu relación a este mes, puedes proyectarte, pero aparece mucha fragilidad en tus asuntos amorosos. Debes nutrir la comunicación. Y ser muy honesto contigo.. No te engañes!





Géminis: Es el mes de las decisiones, ahora es cuando... el minuto de tomar riesgos o de quedarse tal cual. Se definirán las situaciones ambiguas y se cortaran de raíz los lazos que no eran todo lo que necesitabas. Este es el mes de tomar caminos y preguntarte cómo quieres vivir tus emociones. Arriésgate!





Cáncer: La luna estará brillando para este hermoso cangrejo, es un mes lleno de misterios y de relaciones ocultas. Amores del pasado que vuelven para hacernos temblar y cuestionarnos si quedarnos en el pasado o avanzar. Así que atención Cáncer! Que no te pillen volando bajo!





Leo: El amor y la pasión se asoman en este ciclo. A primera vista parecerá ser solo un romance primaveral, pero lo cierto es que se transformará en una relación llena de compañerismo y amor. Así que peina tu melena de la realeza y disfruta toda esta energía que te hará la piel más brillante de pura felicidad. Confía!





Virgo: Es hora de que te desordenes un poco, y que mejor época que a la que corresponde tu cumpleaños.. Sal de casa, ve de paseo al mar y disfruta con quien amas de esta hermosa época del año! Si estás en soledad es tiempo de salgas más de casa y te aventures a cosas nuevas. Nadie sabe lo qué hay a la vuelta de la esquina, y a veces son hermosas sorpresas. Libérate!





Libra: Eres como la miel para las abejitas, siempre hay suerte para ti en este aspecto, pero ojo, este mes viene lleno de oportunidades, tantas, que tendrás que saber qué hacer con esa atracción que provocas y focalizarte, esa es tu palabra este mes. Se viene todo muy intenso al punto que te puedes pasar de la raya... No pierdas el foco!





Escorpión: Haz estado encerrado mucho tiempo, no literalmente, pero si lejos de las emociones y sus vaivenes.. Pero este mes las cosas cambian, y llegará un hermoso regalo que te remecerá por completo. En muchas ocasiones uno no tiene la opción de decir que no y resistirse.. este será el caso. Atrévete!





Sagitario: El amor te huye un poco este mes, pero a cambio el ciclo trae aventuras y goces. Puede ser que las relaciones no sean lo tuyo en este ciclo, pero encontrarás las maneras de disfrutar mucho de igual forma el florecimiento de los romances casuales. Si estás en pareja es un tiempo de replantear la manera en que te relacionas. Aléjate para ver con claridad la situación!





Capricornio: Este ciclo te invita a trabajar duro sobre ti mismo y tus relaciones. El amor hay que nutrirlo como a la piel y las plantas. Y tú haz dejado de lado ese trabajo por tus preocupaciones laborales. En este mes ya no puedes posponer lo que te toca. Darle un espacio justo y precioso a la energía más bella del mundo. Descansa y ama!





Acuario: A todos los acuarios que estaban solteros les ha llegado la hora de pisar tierra y asumir que aman más de lo que creen. Es el mes de comprometerse y dar la cara frente a lo que sienten. Estarán realizados y felices. Aunque no lo demuestren o no se den cuenta, necesitan el amor para vivir.. si, el compromiso también. Digan mil veces lo que sienten!





Piscis: Deja de pensar y disfruta, mira a tu alrededor y observa como los capullos se transforman en flor y como esa flor de tanta belleza te hace más hermoso el día. Así mismo el amor está para todos ahí esperando ser observado.. mira a tu alrededor y encuentra, donde puedes gozar y ser feliz. Abre los ojos!