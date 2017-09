¿Cuáles son las dos provincias argentinas que nacieron un día como hoy de 1814?

El 10 de septiembre de 1814 se produjo la creación de las provincias de Entre Ríos, y Corrientes por decreto del Director Supremo de las Provincias Unidas, don Gervasio Antonio de Posadas.





Ese decreto separaba administrativamente y fijaba límites a la Provincia de Entre Ríos de la de Corrientes.





Textualmente, el documento señala lo siguiente:





La necesidad de reparar los quebrantos que han causado la división y la guerra al comercio, a la industria y a la población forma hoy el objeto de mis primeros cuidados. Poco importaría haber vencido á los enemigos de la patria, si las ventajas de la victoria no reflullecen en beneficio de los pueblos. Los grandes territorios del Entre-Ríos, y el que comprenden las jurisdicciones de Corrientes y Misiones, se halla en las mismas circunstancias que dictaron el establecimiento do un Gobierno Intendencia en la banda Oriental del Uruguay; ambos países bañados de grandes ríos, con ricas producciones y capases del mayor engrandecimiento exigen una autoridad inmediata que vele sobre su prosperidad, bajo la debida dependencia a la suprema del Estado y a las leyes generales del sistema de unidad que han adoptado las provincias. Sobre estos principios y oído en el particular el dictamen y consulta de mi Consejo de Estado he venido en decretar lo siguiente.





Artículo 1°: El territorio de Entre Ríos con todos sus pueblos, formará desde hoy en adelante una provincia del Estado con la denominación de Provincia del Entre Ríos. Los límites serán al Norte la linea que entre los ríos Paraná y Uruguay forma el río de Corrientes en su confluencia con aquel, hasta la del arroyo Aguarachay y este mismo arroyo con el Curuzu-Cuatiá, hasta su confluencia con el Miriñay, en las inmediaciones del Uruguay; al Este el Uruguay, y al Sud y Oeste, el Paraná.





Artículo 2°: La Ciudad de Corrientes y los Pueblos de Misiones con sus jurisdicciones respectivas, formaran desde hoy en adelante una provincia del Estado, con la denominación de Provincia de Corrientes. Sus limites serán al Norte y Oeste, el río Paraná, hasta la linea divisoria de los dominios Portugueses, al Este el río Uruguay, y al Sud la misma linea, que se ha designado como límite por la parte del Norte a la Provincia de Entre Ríos.





Artículo 3°: Ambos territorios constituidos en provincias, quedan por consiguiente separados de la Intendencia de Buenos Aires y serán regidos por Gobernadores Intendentes con las mismas facultades, derechos, prerrogativas y dependencia, que las demás Provincias del Estado.





Artículo 4°: La Villa de la Concepción del Uruguay, será la Capital de la Provincia del Entre Ríos; y la Ciudad de Corrientes la de la provincia de su nombre. Los Gobernadores Intendentes tendrán su residencia ordinaria en las Capitales; pero en tiempo de guerra, y siempre que lo exija la necesidad, el Gobernador Intendente de Corrientes residirá en el pueblo de Candelaria.





Artículo 5°: Ambas provincias nombrarán y tendrán sus representantes en la Asamblea general constituyente, en la forma que previenen las leyes del Estado con respecto a las Provincias Unidas.





Artículo 6°: El presente decreto se comunicará en copia autorizada por mi Secretario de Estado y Gobierno, se publicara en la Gaceta ministerial y se presentara para la aprobación y sanción de la Asamblea General Constituyente de esta provincia.