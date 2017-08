Diez datos para saber quién fue San Cayetano

San Cayetano es uno de los santos a los que más se les reza y que más estampitas vende año a año. Cada 7 de agosto peregrinan miles de personas hasta la iglesia que lleva su nombre en el barrio porteño de Liniers para rendirle homenaje, hacerle pedidos y agradecerle, a fuerza de ser nada más y nada menos que el patrono "del pan y del trabajo". Pero son pocos los que conocen su historia de sacrificio y vocación por los demás.

¿Por qué se festeja San Cayetano el 7 de agosto?

Podemos pedirle a San Cayetano: trabajo, suministro, salud, bienestar, buena vida, provisión y una vida en abundancia.





Se estila dar siempre las "gracias" por anticipado, para que se precipite todo aquello que hemos de pedir y recibir.





Su oración:





¡Oh! Glorioso San Cayetano, Padre de la Divina Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia. Que no nos falte el pan, la paz, y el trabajo; porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Bienaventuranza eterna. Amén.