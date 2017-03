Dijo está dispuesto a matar para defender a Macri

El actor Alfredo Casero se convirtió en uno de los principales defensores del presidente Mauricio Macri y dejó mucha tela para cortar y frases polémicas durante una larga entrevista con Alejandro Fantino , en el programa Animales Sueltos. En su defensa del jefe del Estado, criticó con dureza a Mirtha Legrand por el modo en el que llevó a cabo su programa con Macri el fin de semana pasado.

Alfredo Casero con Fantino



"Mirtha Legrand tendría que tenerle un poco más de respecto al presidente de la Oepública porque bien que se cagó en las patas con Porota (por Cristina Kirchner) y se escondió diciendo 'no, no quiero volver a la tele'. Lamento muchísimo por el cariño que le tengo, no voy a permitir que nadie ponga en una situación peligrosa y horrible al presidente de la República, sea quien sea. Cuando estuvo Porota, cuando era 'la presidenta de todos los argentinos', nunca en mi vida levanté ni dije nada porque al presidente se lo respeta", sostuvo el actor.