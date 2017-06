El boxeador santafesino "el Indio" Peralta sigue internado en grave estado

El boxeador Saúl Edgardo Peralta, más conocido como "El Indio" Peralta se encuentra en coma y con asistencia respiratoria luego de que en la noche del sábado 17 de junio protagonizara una pelea contra Elías Damián "El Macho" Araujo.

El reconquistense Saúl Edgardo Peralta tiene 27 años y en el ambiente del boxeo es conocido como "El Indio" Peralta (9-6-0/ 9 ko).





El combate que lo dejó en grave estado tuvop lugar en la noche del sábado 17 de junio de 2017 en el Club Talleres de la ciudad de Arroyo Seco y su rival fue Elías Damián "El Macho" Araujo, 30, mendocino radicado en Venado Tuerto (16-0-0/ 7 ko). Televisó TyC Sports.





El comentarista de "Gancho y Cross" relató que El Macho Araujo soportó las embestidas de su potente y desordenado rival en el 1° asalto, pero luego pasó a dominar las acciones intentando ser prolijo y eficaz. Tras ganar el 2° Round con amplitud, Araujo se enfocó en dar el paso atrás, esquivar los golpes ajenos e ir minando la resistencia de un agotado adversario, quien recibió un profuso castigo hasta ser derribado dos veces, con izquierdas y derechas a una endeble quijada en el 6° y decisorio parcial provocando el "no va más" del árbitro Ramón Martínez.





"Ligaba y no se defendía, estaba bloqueado, el rincón no se percató de su estado, no tiró la toalla, dejó que siga peleando en lo que era una difícil pelea entre dos noqueadores, hasta que el árbitro paró la pelea cuando ya antes no tenía ningún sentido continuar, era el 6° round", comentó un seguidor de la campaña del Indio Peralta, quien consideró que faltó experiencia a su rincón. Ya no tiene más al experimentado Luis "Nocaut" Márquez, justo en esta pelea debutó en el rincón su mujer, Claudia Salinas, con varios pergaminos pero como entrenadora de fútbol femenino.





Saúl Peralta esta internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, en la Ciudad de Rosario. A su lado permanecía su mujer, quien informó a los medios que su marido permanecía "grave, en coma, con respirador, ahora le sacaron los sedantes para ver cómo reacciona, si no convulsiona".