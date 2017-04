El diseño de un santafesino será registrado por una empresa europea

Sergio Lira (20), un estudiante de la Licenciatura en Diseño Industrial en la sede de Rosario de la Universidad Católica fue seleccionado como finalista en el Bruni Glass Desing Award, un concurso bienal que tiene como objetivo la proyección de nuevos envases de vidrio para uso alimentario y está dirigido a estudiantes de algunas universidades europeas de diseño, y a invitadas del resto del mundo como sucedió en esta edición.





Cabe destacar que Lira integra el grupo de alumnos de Diseño Industrial que participan y su proyecto "Seashell," que corresponde a la categoría de bebidas espirituosas, fue elegido entre los finalistas.





Por llegar a esta instancia final, el estudiante viajará a la final que se realizará en Munich, Alemania. Además, recibirá un premio económico y su diseño será registrado por Bruni Glass, por lo que recibirá el pago de regalías según la cantidad que la firma produzca durante 10 años.





Además, como si fuera poco, Sergio aún puede ganar dos premios más: por Diseño de panel de presentación y el premio "Best of the Best", al mejor de todos los diseños 2017.





"Estoy muy feliz con esta selección", dijo el joven diálogo con UNO Santa Fe. Y aclaró: "Esta es una carrera con muchas posibilidades. Hoy es una botella, mañana puede ser una pieza del auto o de medicina".





Por otro lado, al ser consultad respecto de las repercusiones que hubo en la universidad tras su premiación, el estudiante aseguró que recibió muchas fecilitaciones y aprovechó para darle las gracias a los docentes que lo respaldaron en su trabajo. "Me sorprendió el resultado porque había muchos chicos que habían presentado trabajos, de hecho fuimos seis los que llegamos a la semifinal", remarcó.





Convocó a más de 60 jóvenes





En la presente edición del concurso internacional, la UCSF compitió con diferentes universidades del mundo, sumando así, por primera vez en la historia a una universidad no europea a través de la carrera de Diseño Industrial.





El concurso dura alrededor de 8 meses y se divide en 3 sesiones principales, en las que los proyectos se debaten y se modifican hasta llegar al modelo definitivo. Mediante una laboriosa actividad de selección se eligen los 20 proyectos finalistas que se someterán a la decisión del público durante importantes ferias, mediante paneles gráficos y prototipos de plexiglás. El premio se entrega en un elegante evento en el que se halaga a los finalistas y se entrega a los estudiantes ganadores los premios en metálico establecidos en la convocatoria del concurso.





Además de Sergio, los alumnos que fueron semifinalistas con un total de 19 diseños son: Valentín Ríos, Agostina Banchio, Martín Muño del Toro, Joaquín Bozicovich y Tais Romagnoli.





Es de destacar que, para esta edición, participaron, en total, 62 estudiantes de la UCSF Santa Fe y Rosario, pertenecientes a los diferentes años de la carrera, quienes presentaron un total de 950 diseños de envases, lo cual valió un reconocimiento especial por parte de Bruni Glass.