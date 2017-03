El horóscopo de hoy

Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de marzo





ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Lucha interna que lo llevará a generar cambios. Toma medidas en el área afectiva que estaba esperando tomar desde hace tiempo. Una llamada de alguien de su confianza lo advierte sobre su economía. Tener en cuenta: tomar en serio los llamados de nuestro propio yo interno.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Revierte un pensamiento que le hacía detener una solución con respecto a un problema de papeles. Una importante firma lo liberará de asunto intrincado. Sensación de alivio en este día tensionado. Tener en cuenta: a veces cuando tenemos la solución en las manos nos cuesta aceptar tenerla.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Presencia importante en su lugar de trabajo. Sepa manejarse como bien sabe. Una sensación de angustia frente a un posible final de una relación sentimental. Aislamiento. Tener en cuenta: cuando debemos hacer un duelo por algo es bueno conectarnos con nosotros mismos y saber escucharnos.





CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se proyecta una nueva expectativa favorable en su lugar de trabajo. Debería aprender a poner límites a aquellos que no saben dónde están los límites. Intensidad de sentimientos en encuentro. Tener en cuenta: a veces debemos darle a las otras pautas para su propio crecimiento aunque nos cueste hacerlo.





LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Siente más de lo que imagina, trate de evaluar el pro y la contra de esa relación dificultosa. La parte laboral le dará grandes satisfacciones. Espere ese llamado que le dará una buena noticia. Tener en cuenta: no lastimarse ni lastimar a nadie.





VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Deberá atreverse a formular ese pedido que tanto le interesa. A veces las cosas no llegan si uno no insiste. Improvisará una salida con alguien de su entorno afectivo que le hará bien. Tener en cuenta: no olvidarnos de las personas con las que podemos contar.





LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Trate de evitar ponerse nervioso ante esa encrucijada sentimental que atraviesa. Siéntese a pensar qué es lo que realmente quiere hacer. Las decisiones en el plano laboral están a punto de tomarse. Tener en cuenta: los días en los que debemos tomar decisiones lo más importante es sentirse en calma.





ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- Corre el riesgo de perder algo de su dinero si piensa hacer una inversión. El fondo es poco claro. Una impronta en el área laboral le hará posponer los planes del día. Tómese su tiempo. Tener en cuenta: no siempre podemos hacer las cosas rápido.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Momentos intrigantes en el área sentimental lo mantendrán ansioso. Para los sagitarianos la ansiedad es una cuestión que deben apuntar a corregir. Deberá aprender a convivir con alguien nuevo en el trabajo. Tener en cuenta: todo rota, todo se regenera, todo termina, todo empieza.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Apuntala a alguien de su entorno afectivo que le hará bien a los dos. Etapa de renovación en la que podrá ver más claramente las cosas que le suceden en el corazón. Tener en cuenta: saber que siempre llega el momento para recuperar las energías.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Mantenga la seguridad que lleva innata en reunión importante. Lo que lleva en su corazón debería tratar de compartirlo con la persona de su interés. Momento propicio para viajar. Tener en cuenta: el amor libera, no ata sino que nos da la llave para sentir la verdad de la vida.





PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Se reconcilia con alguien que en otro momento había tenido una situación confusa por malentendido. Los riesgos que siente correr con respecto a esa operación que tiene que realizar no son reales. Tener en cuenta: aprender a diferenciar los miedos de la realidad de las cosas.





Télam