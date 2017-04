El horóscopo de hoy

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Una especial invitación lo llevará a concurrir a un lugar que siempre deseó conocer. Sus posibilidades laborales se abren. Tener en cuenta: ser agradecido.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La claridad en sus pensamientos lo hará tranquilizarse frente a problema que surge a nivel familiar. Comienzo de una nueva etapa. Tener en cuenta: buscar la verdad en las situaciones.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Su curiosidad extrema lo llevará a conocer a alguien con quien sueña dialogar. No postergue sus inquietudes internas, hágase eco de su realidad. Tener en cuenta: sólo uno puede hacer su propia vida.





CÁNCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- La relación familiar mejora, no decida apresuradamente acerca de la realización de un viaje en común. Profundice y asiente antes su vínculo. Tener en cuenta: todo debe ser claro en el plano afectivo.





LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- No genere temores internos que lo hagan desequilibrar sus logros personales. La exigencia a veces es perjudicial. Libera una situación laboral. Tener en cuenta: hacer lo que se puede.





VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una realidad afectiva le golpea la puerta de su corazón. Deberá tomar una decisión. No se comprometa a realizar algo que luego le será difícil. Tener en cuenta: permitirse el error.





LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- No debería actuar desde las emociones en conversación que mantenga a nivel laboral. No olvidar que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos. Tener en cuenta: la lucidez.





ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- No espere una respuesta determinada para este día a nivel laboral. A veces las cosas se postergan un poco. Llega alguien a su vida. Tener en cuenta: la esperanza en los pensamientos.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Ansiedad frente a situación planteada a nivel laboral. Aprender que no todo es justo en la vida nos ayuda a tener mayor fortaleza. Tener en cuenta: no desesperarse.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Organiza sus pensamientos y logra decidir sabiamente en cuestión financiera. Sus conveniencias laborales lo llevarán a postergar un proyecto. Tener en cuenta: cada cosa a su tiempo.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Quizás la terquedad frente a situación lo haga cometer un error a nivel laboral. Permita que los demás puedan su punto de vista. Tener en cuenta: la convivencia.





PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Una conversación lo llevará a decidir por ciertas cuestiones pendientes en el plano económico. Deberá resolver una cuestión de papeles. Consulte persona idónea. Tener en cuenta: no perder las oportunidades.









Fuente: Télam