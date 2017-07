El horóscopo de HOY

Tu imaginación va a estar más activa, más creativa si cabe. Sabes que si esperas con los brazos cruzados, sin actuar, jamás te ocurrirá nada. Por tal razón, sal, muévete. Sé positivo y mantén tu buen sentido del humor en todo momento.









TAURO

Del 21 de abril al 21 de mayo





Cualquier cosa que hagas, tendrá su repercusión, sobre todo en el campo sentimental. Ten mucho cuidado al respecto si no quieres provocar contiendas. Piensa bien tus actos antes de dar el paso terminante pero si piensas en terminar una relación, no lo retrases más. Contarás con los ingresos precisos.









GEMINIS

Del 22 de Mayo al 23 de Junio





Es temporada de sacrificios personales. Alguien muy cercano a ti lo pasa mal y en tus manos está asistirlo. Es imprescindible para ti que regules y ordenes tu vida. No olvides acomodarte a las circunstancias. Si te esfuerzas, llegarás muy lejos.





CANCER





Del 23 de Junio al 24 de Julio

Debes terminar con aquellas cosas de tu vida que no te complacen o incordian. Hazte una lista y tacha y evade todo lo que ya no quieres. Cualquier circunstancia limitante, debe desaparecer. Tu vida debe trascurrir en armonía. No adquieras objetos innecesarios. Evita deudas nuevas, no te hacen falta alguna.









LEO

Del 24 de Julio al 24 de Agosto





Es posible que escuches cotilleos infundados. No les hagas caso. Sabes de antemano que no son ciertos por tanto, óbvialos. Las personas envidiosas hacen todo lo que resulta posible por molestar a otros, destruirles la vida. Hoy se abren posibilidades laborales que no tenías pensadas.









VIRGO





Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre





Tienes que ser paciente y prudente y en ningún momento adelantar acontencimientos. Mantén la calma, sé sensiblemente más receptivo y sobre todo, no crees equívocos. Estás rodeado de una energía estupenda, inusual. No hagas tonterías en el campo laboral. No expongas ni tu presente ni tu porvenir próximo.





LIBRA

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre





Intenta no contar con un dinero que tú aún no tienes, que incluso no está en tus manos. Piensa mucho las cosas antes de decirlas. Sobre todo en el tema del amor. Estudias el mercado descubriendo nuevas posibilidades de ganancias desde el hogar.









ESCORPIO

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre





Es realmente posible que, en el terreno económico, afloren imprevistos de gran envergadura: quizá un viaje o la posibilidad de mudarte de domicilio. Aprovecha en el trabajo tu creatividad, es sorprendente. No desaproveches tu tiempo.













SAGITARIO

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre





En el amor, es tu momento. No pierdas más tiempo, el tiempo es oro. Recíclate, adáptate a los tiempos modernos, evoluciona. Ponte al día y, cuando lo hagas, desempeña tu trabajo como se merece. Aplica por su lado tu experiencia. Triunfarás.









CAPRICORNIO

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero





Es hora de sincerarse, de abrir tu corazón absolutamente y confesar tu amor siendo amado. En lo referente al campo laboral, habrá inconvenientes pero a no decaer, las perspectivas son inmejorables. Tu vida financiera y tu economía en general, crecerán. En esta vida, hay siempre y en todo momento y en toda circunstancia que ir un paso por delante del resto.













ACUARIO

Del 21 de Enero al 20 de Febrero





A tu alrededor todo está en plena evolución. Observa bien y descubrirás los cambios. Muy buenas perspectivas se auguran para ti en tu horizonte económico. En un lapso corto de tiempo, tu capital comenzará a rendir. Por su lado, descubrirás nuevas vías para generar dinero, ingresos.









PISCIS

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo





Debes estar atento a los temas sentimentales. Sabes que tu corazón manda sobre tu razón y que nadie puede negar un amor cuando así lo siente. No dejarte llevar solo por las promesas futuras. En estos tiempos cosas que estabas esperando tenderán a concretarse: Un sueño se hace realidad.









Fuente: Astrocanal