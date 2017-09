El horóscopo de HOY

Enterate que te deparan los astros para este lunes 11 de Septiembre de 2017.





ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril) Tendrás una especie de sabiduría en el trabajo y una madurez envidiable en lo emocional, que te darán reales beneficios. No debes permitir que las emociones y las pasiones te lleven por mal camino. Antes que nada, impone la inteligencia y la razón. Si trabajas en áreas creativas, tendrás unas magníficas ideas y luego de esta presentación te lloverán propuestas. Sugerencia: No deberías actuar desde las emociones en las conversaciones que mantengas. No olvides que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos.





TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo) Tu fin de semana se presentará algo complicado. No malgastes tus energías en disgustarte, resígnate y sigue adelante. Deberás recurrir a hasta la última onza de paciencia y amor que hay en ti para soportar una etapa complicada de tu pareja. No permitas que un entorno laboral hostil y competitivo te supere. Abstráete del entorno y da lo mejor de ti mismo. Sugerencia: Tendrás que entender que no puedes llevar tu vida a través de un negativismo constante. Esto solo evitará que te realices como persona.





GÉMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio) Deberás tomarte un tiempo en el día de hoy para consultar a un medico acerca de ciertas dolencias que te aquejan. Recuerda que amor y tolerancia es lo único que necesita una pareja para sobrevivir los embates de la vida. Que tus recientes fracasos en proyectos personales no te hagan perder la confianza en ti mismo. Sigue adelante. Sugerencia: La soledad no siempre es una mala compañera. Es a través de ella que nos es posible reflexionar respecto a nuestras falencias y aciertos.









CÁNCER (del 22 de junio al 23 de julio) Jornada ideal para reunirse con seres queridos. Tendrás todo lo necesario para pasar un buen momento lejos de las complicaciones. No podrás mantener tus sentimientos callados por mucho más tiempo. Deja los miedos y busca la manera de exteriorizarlos. Deberás aprender a rechazar aquellas obligaciones laborales que no estás en condiciones de cumplir. Se más responsable. Sugerencia: No puedes vivir siempre a contra reloj. Debes encontrar la manera de encontrar el balance justo entre las obligaciones y el tiempo libre.





LEO (del 24 de julio al 23 de agosto) Apégate a los principios con los que te has regido durante tanto tiempo en lo que a relaciones laborales se refiere. Se cuidadoso. Sentirás como la desesperación te invade al ver que la pareja se te esta escapando de las manos. Busca dialogar. Perderás la paciencia con tus subordinados el día de hoy. Esto añadirá cierta tensión al ambiente laboral. Sugerencia: No dejes pasar un día de tu existencia sin sacarle algo positivo. La vida es demasiado corta como para desperdiciar el tiempo. Aprovéchalo al máximo.





VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre) Hoy caerás en cuenta lo enfrascado que te encuentras en tu rutina laboral. Iniciarás intentos de cambio para remediar esto. No te sientas amenazado por los éxitos de tu pareja. No debes competir con ella, sino ir a su lado en todo el camino. Iniciarás la jornada sintiéndote con más confianza en tus habilidades que nunca. Cuidado con dejarte llevar por esto. Sugerencia: Todo proyecto que pienses que presentará dificultades, de seguro lo hará. No te condiciones mentalmente cundo lidies con vicisitudes.





LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre) Acercamientos inesperados. Te invitarán a clubes, centros artísticos, literarios y deportivos, y conocerás personas que te deslumbrarán. El espontáneo Mercurio empuja a tu pareja a proponerte una convivencia y un compromiso serio para este mes. Aprovéchalo. Recuperarás la confianza profesional y la evolución financiera llegará a través de la actividad comercial y las inversiones. Sugerencia: Cualquier exceso al comer o beber dañará tu salud. No será el mejor momento para tomar decisiones en cuanto a la vida emocional.





ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre) Experimentarás discusiones con un amigo muy allegado durante la jornada de hoy. Que el orgullo no te ciegue a tus errores. El respeto, en la pareja al igual que en el mundo se gana, no puede ser impuesto. Demuéstrale lo que vales. Mantente siempre con un semblante de pro actividad y voluntad constante. Esto es visto con buenos ojos en un ambiente laboral. Sugerencia: No te permitas renunciar a tus metas y ambiciones solo porque son difíciles de alcanzar. Recuerda, todo lo que vale la pena lleva consigo trabajo.'>





SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre) Éxitos personales en el ámbito del arte y la actividad social. Pero recuerda en no confiar en quien no conoces. Si estabas conociendo a alguien, hoy te decepcionarás. No todo lo que brilla es oro y no quien dice que te ama realmente lo hace. Administra con sumo cuidado tus ingresos y no dejes que otros despilfarren tu dinero. Te cuesta ganarlo, aprende a gastarlo. Sugerencia: Te haría muy bien empezar a estudiar algo nuevo. También el arte o la vida espiritual serán temas importantes hoy, no los pases por alto.





CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero) Un comentario malicioso que te tiene como protagonista circulará entre tus colegas. Trata de aclararlo para no verte perjudicado. Busca el tiempo necesario para poner tus sentimientos en orden. Te sientes confundido y no sabes cómo actuar. Momento ideal para todo lo que tiene que ver con juegos de azar. Anímate a apostar, ya que tendrás un buen golpe de suerte. Sugerencia: Este es un buen momento para retomar esas actividades que dejaste de lado. Recuerda que nunca es tarde cuando la dicha es buena.





ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero) Día de acertijos sentimentales y oportunidades importantes en lo laboral. Evita desarreglos alimenticios durante la jornada de hoy. Día especial para reconciliaciones en la pareja. Aprovecha la jornada de hoy para derrumbar los muros de la distancia. A un paso de la conclusión de tu día laboral, surgirá un mar de complicaciones que te harán estar hasta tarde. Sugerencia: No te desanimes por tus últimos fracasos en las ultimas actividades que emprendiste. Recuerda que no se puede tener éxito todas las veces.





PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo) Tú no perteneces al mundo de los agitadores, pero hoy verás una reacción en ti que hasta tú mismo desconocías. Te respetarán. Querrás dar a tu pareja pasión mezclada con diversión. Serán días intensos y sensuales para disfrutar. Tus circunstancias mejorarán y tendrás que ser sagaz en la forma en la que utilices tus recursos para sacarles mayor provecho. Sugerencia: Debes tomar precauciones con los excesos de comida o bebida. Puedes tener problemas desagradables que se evitan sin demasiado sacrificio.





