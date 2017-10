El horóscopo de HOY

Aries. Recibirás mucha información y no será toda cierta. No confíes en lo primero que te digan y observa los actos. Ya ves, hoy has de estar bien alerta y dudar un poco de todo.









Tauro. Necesitarás sentirte seguro de lo que vas a hacer y parece que el consejo de tus amistades no te va a ayudar. Decide por ti mismo después de darte un tiempo de reflexión.









Géminis. Tendrás que atender los diferentes cambios de humor que experimentarás. Hoy estás más sensible y pagarás el precio de tu bienestar si no te proteges de algunas personas.









Cáncer. Retírate un poco del ajetreo de la vida cotidiana y relájate un poco. Si te sientes mal, es posible que hayas sobrecargado tu sistema nervioso y necesites un descanso.









Leo. Si esperas mucho de los demás, pueden desilusionarte. Tampoco es momento de hacer confidencias, pues te arrepentirías. Sobre tus objetivos, sé más sensato a la hora de actuar.









Virgo. Cuida tu imagen personal y lo que digas y expreses con tus actos, pues hoy se fijarán más en ti. En lo profesional, estudia los pasos a seguir y no actúes si no estás seguro.









Libra. Tienes un buen día para estudiar y para aclarar tus ideas, pero te podrías distraer en exceso por pequeños contratiempos. Trata de concentrarte y organízate bien el tiempo.









Escorpio. No permitas que la desilusión y la nostalgia te puedan, ni alimentes tus pensamientos negativos obsesionándote con ellos. Distráete con alguna ocupación relajante.









Sagitario. No te dejes engañar por las apariencias y por las promesas que te hagan y observa a las personas con más objetividad. Pon límites a quienes se aprovechan de ti.









Capricornio. Mantén el orden en tu lugar de trabajo, pues podrías perder una cosa importante. Además, si no te ha quedado clara una orden o una información, asegúrate de entenderla bien.









Acuario. En el amor, será muy importante que mantengas la comunicación para evitar posibles malentendidos. En lo económico, evita hacer inversiones y gastos importantes.









Piscis. Tu empatía será ahora más fuerte y deberías evitar tratar con personas negativas que podrían contagiarte su estado anímico. No te sacrifiques tanto por los demás.













Fuente: elperiodico.com