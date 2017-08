El Observatorio de la Universidad de La Plata analizará las elecciones en todo el país

Si bien el Observatorio Electoral de la UNLP no es una autoridad electoral, actúa desde 2012 con la certificación de la Cámara Nacional Electoral y de la Junta Provincial en la materia, para los que son organismo de referencia y consulta.

El director del Observatorio, Sebastián López Calendino, aseguró en declaraciones a Télam que "en esta elección, por sexta vez, se desplegarán 65 observadores en las escuelas de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires (La Plata, Azul, Carlos Casares, Punta Indio, Berisso, Ensenada), Santa Fe, Capital y Tucumán".

"Los observadores se presentan desde las 7 de la mañana a observar, tal como lo hace la Organización de Estados Americanos (OEA), con un formulario y toman nota de la capacitación que tiene el presidente de mesa y los fiscales, ven si se respeta el orden de las boletas en el cuarto oscuro, si le da prioridad a las embarazadas o discapacitados, si las mesas de votación se conformaron en tiempo y forma", dijo.

Detalló que los observadores permanecen en el establecimiento de votación "todo el día hasta el cierre del escrutinio completando los formularios" y cuando cae la noche, envían la información a una base de datos para luego confeccionar un informe con cuadros estadísticos en el que se describen tanto los problemas como las buenas prácticas detectados.

"Ese informe va dirigido a la Cámara Nacional Electoral y a la Junta Electoral bonaerense, con recomendaciones que muchas veces ya fueron tenidas en cuenta y se ha mejorado", describió López Calendino.

Explicó además que el día de los comicios, "si los observadores detectan hurto de boletas, toman nota en qué mesas fue, qué hizo el presidente de mesa ante ello, qué les dijo a los votantes y cómo los ayudó" y añadió que "dan cuenta también de las anomalías que detecten, si el presidente de mesa deja su función por la mitad, la actuación de los fiscales generales y el comportamiento del electorado".

No obstante, aclaró que los veedores "tenemos la obligación de no interferir en ningún tipo de conflicto porque para eso están las autoridades judiciales, por lo que no podemos resolver conflictos. Nosotros luego volcamos eso en el informe final".

Sostuvo que los observadores son voluntarios, por lo que trabajan ad honorem; no pueden ser afiliados a ningún partido; ni trabajar en organismos del Estado "para evitar que un municipio, por ejemplo, ponga a sus empleados a observar". "Se trata de tomar observadores con la mayor objetividad posible y con el mayor nivel de compromiso ciudadano.

Principalmente son estudiantes universitarios, pero esto no es condición excluyente", dijo. El titular del Observatorio relató que generalmente, ante la presencia de observadores de la Universidad, "suelen bajar las tensiones entre los fiscales y los partidos políticos que pensaban en hacer alguna picardía lo piensan más de una vez porque saben que están siendo observados".

A través del Observatorio de Estudios Electorales la UNLP es la única universidad pública del país que desarrolla la actividad de observación electoral en Argentina, y también cuenta con experiencias en otros países como Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Reino Unido, EEUU y Francia.