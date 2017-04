El papa Francisco pidió a los jóvenes "no tolerar la falta de trabajo"

El Pontífice encabezó esta tarde una vigilia de oración en la Basílica de Santa María la Mayor junto a jóvenes que acudirán mañana a la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en la capital italiana. "El drama de la juventud es que a menudo son descartados. Los jóvenes no tienen trabajo, no tienen un ideal para hacer, les falta la educación, les falta la integración, tantos deben emigrar a otras tierras. Los jóvenes hoy, es duro decirlo, pero a menudo son material de descarte, y esto no podemos tolerarlo. Ustedes deben arriesgar en la vida. Tengan coraje", les pidió.





En línea con ese mensaje, Francisco recibió ayer de manos del director mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral, un documento al que accedió Télam con las conclusiones de un seminario que realizó durante una semana la fundación Pontificia en Roma. "La discriminación y la indiferencia, con un enfoque particular en el ciberbullying", encabezaron las preocupaciones de 200 alumnos de todo el mundo que estudian en escuelas públicas y privadas de la capital italiana, afirma el texto.





La vigilia de esta tarde, en la Basílica que Bergoglio visitó 49 veces como papa, sirvió como preámbulo de dos grandes eventos futuros dedicados a la juventud: la próxima Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre de 2018 -con el lema ''Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional''- y la Jornada Mundial en Panamá en 2019. Luego del encuentro en la Basílica ubicada frente a la Embajada argentina ante Italia, Jorge Bergoglio celebrará mañana desde las 10 locales la tradicional misa del Domingo de Ramos, que será introducida por una procesión en la que cardenales, obispos, sacerdotes y jóvenes lo acompañarán desde la puerta de bronce de la Basílica de San Pedro hasta el obelisco central de la plaza homónima y emblema del Vaticano.





Tras la procesión, el Papa celebrará la Misa en el altar del sagrado y al finalizar dirigirá desde allí el tradicional rezo dominical del Ángelus, en el que se espera una condena al atentado de este viernes en Estocolomo, Suecia, que produjo al menos cuatro víctimas. El jueves santo, en tanto, iniciará el triduo pascual con dos importantes celebraciones eucarísticas, empezando por la tradicional Misa del Crisma, desde las 9.30 de Italia (4.30 de Argentina) en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, Francisco lavará los pies de un grupo de detenidos en la prisión de Paliano, en la provincia de Frosinone, a 63 kilómetros de Roma. Entre ellos, también, habrá mujeres, luego de la modificación introducida por el Pontífice a fines de 2015 que dispone que para el tradicional rito "pueda elegirse como participantes todos los miembros del Pueblo de Dios".





Allí celebrará la Misa Crismal del Jueves Santo en una visita que el Vaticano definió en un comunicado como "estrictamente privada". Al día siguiente, Francisco encabezará el tradicional Via Crucis en el Coliseo romano, en el que por primera vez una mujer, la biblista francesa Anne-Marie Pelletier, escribirá los textos de las meditaciones. A lo largo de 14 "estaciones", recorrerá temas centrales del Pontificado como "los niños violentados, humillados, torturados, asesinados" y el lamento por los gritos que se escuchan "en las familias laceradas, en las prisiones, sobre las embarcaciones sobrepobladas de migrantes", entre otros temas.





Desde su entronización, Jorge Bergoglio celebró las misas de Jueves Santo en la cárcel de menores Casal del Marmo (2013), la Fundación para discapacitados Don Gnocchi Centro Santa Maria della Provvidenza (2014); la cárcel de Rebibbia (2015) y el centro de refugiados CARA de Castel Novo di Porto (2016). El Sábado Santo la vigilia pascual en la Basílica vaticana de san Pedro será a las 20.30 locales y al día siguiente la Misa en la plaza a las 10, luego de la que el Obispo de Roma dirigirá la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) a las 12 desde el balcón central de la fachada de la Basílica, con la segura mención a conflictos mundiales actuales, especialmente la crisis en Siria, Venezuela y República Democrática del Congo.

