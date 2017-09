El verdadero significado de soñar que tu pareja te engaña

A veces puede ocurrir que soñás algo y cuando te despertás no sabés si lo que acaba de pasar es real o no. Aunque no lo creas, uno de los sueños más frecuentes es el de que la pareja es infiel. Y es más recurrente entre mujeres que hombres.





Soñar que tu pareja te engaña no es una forma que tiene el subconsciente de avisarte de una infidelidad. Ese tipo de pensamientos mientras dormís están relacionados con graves problemas de comunicación con el otro, según investigadores de la Universidad de Maryland.





Tras estudiar alrededor de 5 mil pacientes, la experta analista e investigadora sobre la función y naturaleza de los sueños, Lauri Loewenberg, concluyó que en muy pocos casos soñar con infidelidades es producto o indicio de una situación real. Aparentemente, si los tenés es porque sentís que no recibís el tiempo, la atención o el cuidado necesarios para sentirte seguro en tu relación.





Si empezás a tener de forma frecuente este tipo de sueños lo mejor es analizar si realmente en tu relación te sentís desatendido y, en caso afirmativo, plantearlo a tu pareja. De forma conjunta traten de encauzar la situación. Irónicamente, ese engaño ficticio puede salvar su romance.