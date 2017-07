El vídeo más visto de la historia de Facebook ya tiene más de 300 millones de visitas

Se ha convertido en el vídeo más visto de Facebook. Con más de 334.333.889 reproducciones desde el pasado 18 de mayo, este clip ya pasa a la historia como uno de los más exitosos de la famosa red social. Pero, ¿qué tiene el vídeo para conseguir atraer a tantos curiosos?

Impulsado por un usuario conocido como Blossom, el vídeo muestra algunas curiosas y prácticas sugerencias sobre como organizar ropa y demás enseres de las habitaciones y armarios.

La red social es un referente para los incondicionales del 'do it yourself', aficionados a exprimir al máximo los recursos que encuentran en casa. El vídeo también fue subido a YouTube, donde suma otras 86.000 reproducciones.