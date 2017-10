Elegí uno de estos 9 círculos y mirá qué dice de tu personalidad

Las imágenes representan nueve tipos básicos de personalidad. Mirá atentamente, elegí la que te llame más la atención y verificá los resultados.





1- INTROSPECTIVO, SENSIBLE Y PENSATIVO Tiendes a desentenderte del medio que te rodea. Sueles concentrarte en ti, con mayor frecuencia y facilidad que la mayoría de personas. Las superficialidades no van contigo, prefieres permanecer aislado que sufrir el impacto de un diálogo estéril. Con quienes consideras amigos verdaderos mantienes relaciones intensas y profundas, que te proporciona tranquilidad y armonía espiritual, elementos indispensables para que te sientas bien. No te preocupa el aislamiento, aunque sea durante largos períodos de tiempo. En soledad te encuentras, te fortaleces y creas cosas maravillosas.





2- INDEPENDIENTE, NADA CONVENCIONAL Y DESPREOCUPADO Exiges libertad y vida sin compromiso. Buscas determinar tu destino. Tienes talento artístico en el trabajo y en el ocio. En ocasiones, tu impulso por la libertad te lleva a proceder de manera opuesta a lo que se espera de ti. Tu estilo de vida es altamente individualista. Jamás imitas ciegamente aquello que es convencional; muy al contrario, tratas de vivir de acuerdo con tus propias ideas y convicciones, aunque esto signifique nadar contra corriente.





3- DINÁMICO, VIGOROSO Y EXTROVERTIDO Tiendes a correr ciertos riesgos. Sueles asumir importantes compromisos a cambio de tareas variadas e interesantes. En contraste, las actividades rutinarias tienden a ejercer efecto paralizante sobre ti. Aprecias grandemente desempeñar un papel activo en los acontecimientos, en tales circunstancias, tu iniciativa y creatividad se tornan significativamente acentuadas.





4- OBJETIVO, EQUILIBRADO Y ARMONIOSO Valoras el amor. Disfrutas de un estilo de vida simple y sin complicaciones. Quienes te rodean te admiran porque tienes ambos pies firmemente plantados en el suelo, admiración que, en muchas ocasiones, hace que se tornen dependientes de ti. Ofreces espacio y seguridad a tus amigos más cercanos. Tus dotes son consideradas humanas y cálidas. Rechazas lo trivial y extravagante. Tiendes a ser escéptico en relación con fantasías y modas. Prefieres una indumentaria práctica y discretamente elegante.





5- PROFESIONAL, PRAGMÁTICO Y ALENTADOR Tienes pleno dominio de la vida y depositas menos fe en la suerte que en tus actos. Solucionas problemas de modo simple y práctico. Tienes una visión realista de los acontecimientos cotidianos y, sin lugar a dudas, sabes cómo manipularlos. Gran parte de la responsabilidad en el trabajo te es conferida porque todos tienen la certeza de que pueden confiar en ti. Tu pronunciada fuerza de voluntad transmite aliento, seguridad y autoconfianza en las personas que te rodean. No te sientes totalmente satisfecho en tanto no hayas realizado tus ideas.





6- TRANQUILO, PRUDENTE Y PACÍFICO Menosprecias formalidades sin causar dificultades a otras personas. Haces amistades fácilmente, pero aprecias la privacidad y la independencia. De tiempo en tiempo, gustas distanciarte de todo y de todos, para contemplar el significado de la vida y alegrarte contigo mismo. La necesidad de un espacio para ti hace que te refugies en lugares solitarios y bonitos, sin que ello signifique que seas una persona solitaria. Sueles estar en paz contigo y con el mundo. Disfrutas de la vida y de cuanto ella tiene para ofrecerte.





7- DESPREOCUPADO, DIVERTIDO Y ALEGRE Amas una vida libre y espontánea, y tratas de disfrutarla en toda su plenitud, de acuerdo con el refrán: "Sólo se vive una vez". Muestras interés y apertura a todo cuanto es nuevo. Los cambios alimentan tu espíritu. Nada peor para ti que sentirte privado de tu libertad. Vives tu ambiente como algo versátil y dinámico, que se encuentra siempre en condiciones de brindarte una sorpresa.





8- ROMÁNTICO, SOÑADOR Y EMOTIVO La sensibilidad es tu mayor característica. Sueles rechazar el analizar los acontecimientos solamente desde un punto de vista frío y racional. Para ti es de suma importancia lo que los sentimientos te dicen, por eso les prestas especial atención. Aprecias como significativo tener anhelos en la vida. Tiendes a alejarte de quien desprecia el romanticismo y se guía solamente por la racionalidad. Sueles rechazar cualquier limitación a la rica variedad de tus impulsos y emociones.





9- ANALÍTICO, CONFIABLE Y DETERMINANTE Tu sensibilidad representa lo que es duradero y de alta calidad. En consecuencia, gustas rodearte de pequeñas preciosidades, que descubres donde quieres que sean ignoradas por otros. Siendo así, la cultura desempeña un papel especial en tu vida. Tu estilo personal, elegante y exclusivo, está libre de las fantasías de las cambiantes modas. El ideal, sobre el cual basas la vida, es el placer asociado a la cultura. En las personas con quienes te asocias, valoras un cierto nivel de conocimiento sobre las diferentes culturas.





Primera Fila.