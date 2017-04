Mañana se conmemora Domingo de Ramos, el día que marca el inicio de la Semana Santa y será conmemorado en todo el mundo de de la mano de millones de católicos que acudirán a las iglesias con el fin de bendecir sus ramos.

En Santa Fe la procesión y misa central se realizará en la Catedral Metropolitana a las 10, presidida por el arzobispo José María Arancedo, quien en su mensaje alusivo –publicado en la página oficial de la arquidiócesis– remarca que "al participar en la celebración de este Domingo de Ramos pensemos con gratitud en el camino que Jesús ha hecho por nosotros, por mí. Todo encuentro con Él es principio de una vida nueva, siempre hay algo nuevo que el Señor me quiere decir y, tal vez, pedir. No soy alguien más para él sino único, y con una misión a la que me llama".