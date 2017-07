Gonzo Vizán en Santa Fe

Con auspicio de UNO SantaFe, su presentación será el sábado 22 de julio a las 21 en el Centro Cultural Roma, San jerónimo 2673.ANTICIPADAS EN VENTA DISPONIBLES EN: Disqueria Compactos (San Martin 2254)PREVENTA ONLINE CON SUPER DESCUENTO HASTA EL LUNES 19En el 2016 estrenó su unipersonal "Delirante Zapallo", un show que reúne música, delirios, proyecciones y mucho stand up. El mismo lo presentó durante 3 meses en un ciclo realizado en la Sala Maipo Kabaret del mítico Teatro Maipo. Luego, llevó a cabo dicho espectáculo con tres funciones sold out en el Teatro Picadilly, ubicado en la calle Corrientes.Actualmente, se embarcará en una gira para despedirlo por el interior del país.Gonzo, comediante y músico, comenzó trabajando en radio y en el 2012 se largó al stand up con "Estrés", en el ciclo de Paseo La Plaza. Desde aquel entonces, ha llevado sus monólogos por diversas salas de todo el país.Participó del Festival Ciudad Emergente de la Ciudad de Buenos Aires y en televisión en varios programas, tales como Bendita TV (Canal 9) Una Tarde Cualquiera (Canal 7) y Temprano Para Tarde (CN23). Además, grabó para la ediciones de Comedy Central 2016 y 2017, las cuales se emiten para todo Latinoamérica por esa señal. A nivel internacional, fue convocado para presentar su show de Stand Up en El Club de la Comedia de Perú, y en el Festival Internacional del Humor que organizó Caracol TV en Colombia.Este verano, en el marco de una gira por la Costa Atlántica, luego de haber hecho durante 2 años el show "Like Brothers" junto a Grego Rossello, estrenaron un nuevo espectáculo llamado "Perfectos". Dicho show fue nominado a los Premios Estrella de Mar 2017 como 'Mejor Espectáculo de Humor'.Para más información sobre Gonzo, visita:Instagram: www.instagram.com/gonzovizan Twitter: https://twitter.com/gonzovizan Facebook: https://www.facebook.com/gonzovizan Youtube: https://www.youtube.com/user/gonzovizan