Google mostrará la etiqueta de "verificación" de artículos periodísticos en todos los países

Google indicará con una etiqueta de "verificación de hechos" (Fact Check) los artículos que aparezcan en su página de resultados y su veracidad haya sido corroborada por terceras fuentes, una función que desde octubre pasado estaba limitada a algunos países y a partir de ahora se encuentra disponible a nivel mundial y en todos los idiomas, según anunció hoy el gigante de Internet.





"Por primera vez, cuando realices una búsqueda que genere resultados verificados por terceros, verás esta información de manera clara en la página de resultados. Este fragmento mostrará información sobre la declaración efectuada, quién la ha realizado y si una fuente acreditada ha verificado su veracidad", explicó Google en su blog oficial.





La etiqueta de "verificación de hechos" había sido anunciada en octubre de 2016 para las noticias que aparecían en Google News y eran revisadas por los "socios" del gigante de Internet. Pero, después de la valoración de "los comentarios de usuarios y editores", Google decidió ampliar esta funcionalidad en todos los países e idiomas, señaló.





El gigante de Internet precisó que la "información no se aplicará ni estará disponible para todos los fragmentos y podría suceder que páginas de resultados de búsquedas en donde diferentes editores han comprobado la veracidad de una declaración lleguen a diferentes conclusiones".





"Por supuesto, las verificaciones de hechos no son nuestras y puede que no estemos siempre de acuerdo con ellas", aclaró Google. De esta forma, agregó que trabajan para ofrecer a los usuarios respuestas a sus búsquedas y que por eso consideran que a medida que las verificaciones de los hechos se hagan más visibles en los resultados de búsqueda, esto facilitará que los sus usuarios hagan su revisión y valoración para poder tomar decisiones informadas. Para que los editores puedan utilizar esta etiqueta, es necesario que usen el marcado de ''Schema.org ClaimReview'' en las páginas en donde se está corroborando la información o también pueden utilizar la función ''Share the Facts'' de la Duke University Reporters Lab y Jigsaw", indicó.





Asimismo, dejó en claro que solo los editores que sean determinados algorítmicamente como fuentes acreditadas de información podrán optar por esta etiqueta. Por otra parte, Google mencionó que "el contenido debe cumplir con las políticas generales que se aplican a todo marcado de datos estructurados, además de seguir los criterios de Google News Publisher para la verificación de hechos y la responsabilidad, transparencia, legibilidad del sitio, tal como se refleja" en sus guías.





"Si un editor o una declaración de veracidad de los hechos no cumple con estas políticas, podríamos, de forma discrecional, ignorar el marcado de ese sitio", alertó la compañía tecnológica.