Habló la joven abusada por los youtubers

En el primer video se puede ver a la joven tirada sobre una cama mientras Yao Cabrera y Gonzalo Fonseca presuntamente abusan sexualmente de ella. Mientras tanto otros dos youtubers, Lucas Castel y Fabricio Lemus, miran lo que pasa y se ríen.









La joven, que se filmó contando lo sucedido, explicó que no quería hacerse famosa y que no quiere seguidores "ni nada". "No me queda otra que hablar y explicar absolutamente todo. Nadie mejor que yo para que esto se termine", comentó.





"Unos amigos alquilaron una habitación en el hotel donde estaban ellos. Pegué buena onda con algunos youtubers. Yo la verdad no conocía a ninguno de acá de Argentina. Yo conocía a Rubius, nada más", explica en la filmación.

"Tomamos. Estábamos todos ebrios, todos en pedo. Yo era chica. Parece que me estoy cagando de risa porque estaba en pedo, pero estaba estampada contra la cama porque estaba en pedo", dijo.

Embed



"No me parece bien que traten así a una mujer. No me parece. Que hubo un poco de manoseo...hasta el corpiño. Cualquiera loco. La verdad que sí. Digo, qué carajo hacía ahí, era una pendejita. Recién ahora tomo consciencia y es una mierda", asegura Sol. "Yao me quiso tocar el culo, yo lo corrí. No estaba muy consciente tampoco", agregó.





"No me parece bien que hayan actuado de esa manera, pero no fue una violación", asevera Sol.

"No quiero que se arme más quilombo. No quiero más personas mala leche hablando de eso. Parece cualquier cosa. Yo no quería darme a conocer por esta ranciada", asegura la víctima.





MinutoUno