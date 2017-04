Impulsan un espacio social en Colastiné Norte

El próximo sábado, con la pintada de un mural, se presentará en sociedad La Casa del Nogal, un espacio social de construcción colectiva que funciona en Colastiné Norte (ruta 1, kilómetro 2, frente al histórico comedor La Reforma).





Integrado por un grupo de vecinos de la zona, el mismo se creó con el objetivo llevar adelante un proyecto comunitario, cultural, participativo, popular, y de construcción de ciudadanía y en armonía con el medio ambiente, con perspectiva de género y de desarrollo sostenible.





En diálogo con UNO Santa Fe, Gabriela, una de las impulsoras de la propuesta, explicó que la alternativa surgió por la necesidad de "contar en el sector con un lugar de referencia. En estos últimos quince años, debido al crecimiento poblacional de Santa Fe, fueron muchas las familias que optaron por trasladarse a este sector, ya sea convirtiendo sus casas de fin de semana en permanentes o asentándose como nuevos vecinos. Pero en general, la gran mayoría sigue desarrollando sus labores cotidianas (laborales, escolares, recreativas) en la zona céntrica", comenzó a explicar la vecina y siguió: "Consideramos por tanto que es necesario arraigar una alternativa que nos sirva como núcleo, no solo para que se puedan instalar alternativas de todo tipo, sino también como eje para que los vecinos podamos conocernos".





En esa línea, la mujer destacó que "la idea es utilizar el espacio para construir, entre todos los que quieran sumarse a participar, una identidad de la zona (pensando no solo en Colastiné Norte sino también en San José del Rincón, Arroyo Leyes y alrededores), que no sea azarosa sino que se relacione con todo lo que nos rodea", considerando en cuenta el crecimiento y desarrollo sin perder las raíces del sector. "Es decir, tener en cuenta la inminente llegada de servicios, como pueden ser el gas o el agua corriente, pensando que son cuestiones que cambian la forma de habitar el barrio y que tenemos que pensarla y no dejarla librada al azar".





Al respecto, y al hacer referencia a la jornada de apertura que tendrá el lugar el sábado, Gabriela detalló que será desde el mediodía con una pollada para recaudar fondos (se venderá la unidad a $200 con ensalada); y continuará durante toda la tarde con la pintada de un mural, además de otras actividades que estarán abiertas a todo público, "por eso invitamos a que se acerquen con mates y reposeras para acompañarnos".





"Al sábado siguiente (el 15 de abril) se instalará en el lugar una feria que reunirá a más de 40 artesanos de la zona, desde La Guardia a Arroyo Leyes, que ofrecerán todo tipo de productos a precios muy accesibles", cerró Gabriela, quien al ser consultada respecto del nombre de la organización detalló que responde a una de las características de la casa donde funciona, "la cual tiene varios árboles de esa especie".