Intentó llevarse comida sin pagar y en vez de detenerla la policía pago la compra

El Comando Radioeléctrico Oeste de la ciudad de Posadas, en Misiones, fue alertado en la tarde del domingo 27 de una situación que ocurría dentro del Hipermercado Libertad, donde personal de seguridad tendría demorada a una persona, quién pretendía retirar algunas mercaderías sin pagar. La misma manifestó que no contaba con dinero y que en su vivienda no tendría ningún tipo de alimento para comer, además que tendría una persona discapacitada a su cargo. Por esta razón el personal policial en lugar de demorarla decidió realizar el pago de la compra.





El hecho se registró cerca de las 18:35, - informa el portal Misiones On Line-, una vez recibida la denuncia personal policial llegó al lugar tras entrevistarnos con el personal de adicional Sargento Meza, manifestó que la ciudadana Maria Cristina Vallejos (62) habría intentado retirar algunas mercaderías sin pagar siendo: dos bandejas de carne, dos paquetes de fideos, un paquete de arroz, un puré de tomates; donde tras dialogar con la señora Vallejos manifestó que no contaba con dinero y que en su vivienda no tendría ningún tipo de alimento para comer, que tendría una persona discapacitada a su cargo, transitando una situación complicada, que la desesperación la llevó a cometer tales circunstancias comenzando a llorar frente al personal policial.





Ante ello y evaluando la situación que nos toca vivir en la actualidad, como así esta señora seria jubilada, entre el personal de la patrulla realizaron el pago de la compra y la trasladaron hasta su vivienda en el Barrio Malvinas Argentinas, mostrando su agradecimiento, invitándonos a futuro que nos acercaremos a compartir algo en su humilde casa, retirándose del lugar.