La historia detrás del grito de ¡Te amo Elizabeth!, el viral más dramático

La creadora es una mujer originaria de Monclova, Coahuila, en México, que fue detenida por la policía luego de protagonizar tremendo escándalo durante un arranque de celos.

De acuerdo con los testigos, el pasado 19 de agosto la fémina se encontraba bajo los efectos del alcohol y en compañía de su pareja, subió a la azotea de su casa y comenzó a pelear con ella.

Al arribo de las autoridades, tuvieron que separarlas y, ante las declaraciones de Elizabeth, quien dijo que la mujer la había golpeado sin razón, decidieron llevarse sólo a una., según informó el portal Hora Cero.

Embed

Aunque se desconoce qué pasó después, su grito se viralizó en cuestión de minutos gracias a una estupenda edición que ha hecho reír a millones.





"Estás mirando, Elizabeth ¿verdad? Gracias por eso, Dios te bendiga siempre. Yo te amo. Yo te amo Elizabeth, te amo. No se vale lo que me has hecho. ¡Te amo Elizabeth!", le dice.