La obligaron a abandonar a su perrita y la dejó con una carta y ocho pesos

Una nena de 7 años que se vio obligada a abandonar a su perrita apeló a la empatía de una vecina y se la dejó en la puerta de la casa con una carta y ocho pesos donde explicaba la situación.

El caso se volvió viral en Facebook gracias a la publicación de Paty Suale, una usuaria de Tijuana, Baja California, en México.

"Hola, me llamó Jazmín y ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener porque mis papás no la quieren porque no es original", escribió la nena.





"Como mi mamá y mi papá la quieren tirar mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Yo no puedo cuidarla, sólo tengo 7 años y no me dan mucho recreo para su comida", explicó la pequeña, quien adjuntó sus ahorros (ocho pesos mexicanos) a la caja de la perrita.





"Cuidala mucho, por favor. Te dejo 8 pesos y dile que la quiero", terminó.





"Esto me ha conmovido mucho por que los niños muchas veces son mas conscientes que nosotros, los adultos", escribió Suale, quien además explicó que la perrita ya encontró un hogar de tránsito y hasta fue al veterinario.