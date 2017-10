Las estaciones de YPF se convertirán en la tercera red nacional de cajeros automáticos

"La posibilidad que abrió el Banco Central al permitir que entidades no bancarias operen cajeros automáticos nos habilitó a utilizar este canal, a partir de la recarga de nuestra propia recaudación", explicó hoy Carlos Pessi, el titular de la Asociación de Operadores de YPF (AoYPF).

La nueva red comenzó a ser instalada en los últimos meses a modo de piloto en siete estaciones de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y se estima que el modelo de negocio estimule a una rápida expansión a partir de 2018. "Para los expendedores, la gran ventaja de los cajeros de conveniencia está en que se podrán reducir los costos actuales del transporte de caudales, que son exorbitantes", señaló Pessi.





Los estacioneros cobrarán además una comisión de acuerdo con el número de extracciones de billetes que se realicen a través de las máquinas expendedoras, que se identificarán bajo la denominación "Cajero Express" o tendrán marcas propias.





Los nuevos ATM (sigla en inglés de Automated Teller Machine) serán operados por la red Link, que pertenece al mayor conglomerado de entidades financieras del país que cuenta con 39 bancos asociados, principalmente públicos (Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, etc.), pero también privados nacionales y extranjeros. El gerente de Proyectos Especiales de Link, Oscar Castellano, precisó al presentar la iniciativa en un hotel porteño que la red "cuenta actualmente con 8.500 cajeros que abastecen a más de 1.200 localidades de todo el país y trabaja actualmente con 19 tarjetas de crédito".





Si bien la nueva red de AoYPF es la más avanzada, existen gestiones, por ejemplo de Cecha (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos) para extender la iniciativa a otras marcas de combustibles , lo que hace prever la próxima participación en el negocio de la otra red de cajeros (Banelco). Pessi destacó que "la experiencia más desarrollada de cajeros de conveniencia es la de Estados Unidos, y estimó que el servicio permitirá atraer más clientes, lo cual será una nueva ventaja ante la fuerte competencia que se avecina en el mercado de combustibles".





Adicionalmente, el dinero depositado por los estacioneros en los cajeros express podrá ser acreditado de modo directo en la cuenta del proveedor (YPF), lo que permitirá sortear el pago del impuesto al cheque. Castellano, quien también es director ejecutivo de Atefi (Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información), detalló que los nuevos cajeros de AoYPF tendrán un "menú reducido" de operaciones (sólo se podrá extraer billetes o consultar saldos) y podrán ser instalados en no más de un mes "ya que está llegando al país una partida adquirida por Link".





"En cuanto al costo de los ATM, que correrá a cargo de los propietarios de estaciones, se redujo el último año desde US$ 11.000 a US$ 7.500 (unos $ 135.000), mientras el ahorro mensual en traslado de caudales será de $ 18.000", estimó el directivo. Castellano indicó que "a eso se le agregarán unos $ 6.000 de ingresos mensuales por comisiones (considerando unas 2.000 extracciones de billetes por mes), con lo cual el repago de los equipos no demandará más que ocho meses".





Según el empresario, "está claro que faltan cajeros en el país", lo cual se evidencia en que el promedio de extracciones de cada ATM es hoy de 12.000 por mes (lo cual implica picos de 30.000), mientras en América Latina rondan las 4.500 y en el mundo bajan a 3.500. "Los bancos no tuvieron en los últimos años incentivos para instalar nuevos cajeros, mientras todavía las operaciones en el país se hacen en un 60% en efectivo", concluyó Castellano.