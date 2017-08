Pintada y en ropa interior, una mujer tucumana le hace un desesperado pedido a Macri

macri 5.jpg La Gaceta Tucumán.

La funcionaria, dijo a La Gaceta que radicó una denuncia contra Bustamante en la Fiscalía X, no sólo por las continuas difamaciones que recibe de su parte, sino porque la mujer habría amenazado de muerte a sus hijos en varias ocasiones.





"No sé si esta persona está en sus cabales, o no. Pido que me investiguen todo lo que ella denuncia como ilícito, el presunto enriquecimiento de mi parte, mis cuentas bancarias, todo. Se metió con mi familia y tengo testigos de que amenazó de muerte a mi hijo de siete años", subrayó Contreras.