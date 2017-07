¿Qué tipo de tatuaje hacerte según tu signo del zodiaco?

Tan importante como la zona en la que te vayas a tatuar es el diseño que quieras grabar en tu piel. Si eres una persona reservada, puede que un tatuaje en la muñeca no sea la mejor opción ya que es demasiado visible, si eres una persona racional a la que le gusta el orden, los diseños geométricos serán tu mejor opción, pero si por ejemplo eres un Tauro, siempre tenderás a elegir diseños más románticos y florales en los que el sentimentalismo sea el leitmotiv. Sí, tu signo del zodiaco puede tener mucho que ver con tus tatuajes así que escucha al horóscopo y puede que te lleves una sorpresa.

Acuario

Los Acuario son personas de lo más originales y por ello los tatuajes que mejor les representan son aquellos cargados de color, diseños únicos o mensajes indescifrables para el común de los mortales. Si este es tu signo, seguro que en más de una ocasión se te ha pasado por la cabeza hacerte un tatuaje pero muchas veces te han faltado motivos para hacerlo. Sueles pensar que es algo que ahora está de moda y si te haces uno quieres que se trate de uno muy especial y cargado de simbolismo.





En tu caso la zona es un poco indiferente. No sigues las normas estéticas convencionales así que no te importa si se trata de un hombro o un gemelo. Prueba con la zona de las costillas y no te olvides de que tenga mucho color.





Piscis