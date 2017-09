Se llaman Irma y Harvey y están casados hace 75 años

Harvey e Irma Schulter se casaron hace 75 años y pasaron por todo. Él cumplió 104 años en julio, ella tendrá 93 en noviembre y vivieron juntos los acontecimientos más importantes del siglo XX: recuerdan la primera vez que vieron un avión durante la Gran Depresión, se asombraron cuando Neil Armstrong pisó la Luna y leyeron el diario sorprendidos el día en que el expresidente norteamericano John F. Kennedy fue asesinado. Sin embargo, es la primera vez que les pasa que dos de los huracanes más feroces que afectaron a los Estados Unidos se llamen como ellos.





"No sé por qué les pusieron Harvey e Irma a los ciclones, no sé cómo funciona eso", explicó la mujer a The New York Times. Es que la Organización Meteorológica Mundial tiene un método aceitado para bautizar a los temporales: hace más de 30 años alternan nombres de hombres y mujeres para las tormentas tropicales que nacen en el océano Atlántico. Tienen seis listas que se mantienen y que usan alternadamente.





Por eso, los nombres de los huracanes chicos que hubo en 2017 se repetirán en 2023. Los únicos nombres que no se vuelven a usar son los de los ciclones que hayan sido lo suficientemente fuertes o mortales como para no repetirlos; algo que probablemente pasará con Irma y Harvey. Antes del huracán que afectó a Texas, otras siete tormentas se habían llamado Harvey.





Los Schulter se casaron en 1942 y vivieron casi toda su vida en Washington, donde no hay ciclones. Irma no recuerda haber tenido que pasar por ningún fenómeno climático terrible, ni siquiera por una tormenta de nieve o un terremoto. "No tengo ni idea de lo que haría si me pasara; nunca estuve en una situación así", contó la mujer.

Cuando Harvey e Irma nacieron, a principios del siglo XX, la radio era un invento novedoso y la televisión estaba lejos de existir. Nunca se imaginaron que, un siglo después, no dejarían de ver sus nombres en la pantalla con informes de muerte, destrucción y evacuación.





TN