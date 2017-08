Twitter transmitirá en vivo el eclipse solar

Por eso los usuarios de las plataformas podrán experimentar un eclipse solar como nunca antes. The Weather Channel y Twitter se asociaron para transmitir en vivo este evento celestial único, que permitirá a los consumidores perseguir el eclipse solar total en tiempo real.





"Este eclipse es un evento de una vez en cien años, y vamos a festejarlo como si fuera la víspera de Año Nuevo", dijo Neil Katz, jefe de contenido global y editor en jefe de The Weather Company. "Es un fenómeno celestial y un momento cultural que no se puede perder. No podríamos imaginar un socio mejor que Twitter para celebrar esto".

Embed ¿Por qué el 21 de agosto muchos pesarán medio kilo menos? ► https://t.co/1FDQeTyD3m pic.twitter.com/wBsRRGZsgj — Uno Santa Fe (@unosantafe) 16 de agosto de 2017