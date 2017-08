Un viral contra el maltrato animal busca impugnar el voto

Varios usuarios de WhatsApp recibieron en los últimas horas un mensaje que busca inducirlos a impugnar su voto en las próximas elecciones por las PASO que se celebran este domingo.





La cadena invita a introducir en el sobre una boleta a favor de una ley quepenaliza el maltrato animal, además de la lista de legisladores. La convocatoria no sólo es apócrifa, sino que en caso de sumarla a la de los candidatos a ocupar bancas en el Senado y Diputados, el voto será impugnado, lo que afecta los porcentajes finales del escrutinio.





En ese sentido, también se viralizaron otros mensajes con los que se advierte de la maniobra:





"Acabo de llegar del curso para presidente de mesa. Por favor, no pongan NADA que no sean las boletas oficiales (por el tema de la ley para cuidar perros) porque si no el voto va a ser impugnado!!!! Voto impugnado hace que se separe más el primero del segundo! Ojo‼‼‼", reza una de las cadenas.





"¡ALERTA! ¡DIFUNDIR! Según nos informan, colocarán la boleta de una ley contra el maltrato animal para que la gente las coloque de buena fe y se les anulen los votos", sostiene otro de los mensajes que circulan por WhatsApp





MinutoUno