Una chica de 13 años logró salvar 8 vidas al donar sus órganos

En 2012, la joven falleció por un aneurisma cerebral. Antes de perder la vida, le había dicho a sus padres que donaran sus órganos y, como se vio después, respetaron su decisión, salvando 8 vidas de esa manera.

Para sus padres no fue una decisión fácil, pero están orgullosos de haber respetado la voluntad de su hija. Explicaron que Jemina les había dicho que, si moría, quería que lo que quedara de ella fuese destinado a impulsar la vida de otros.





"Para nosotros haber dicho 'no' habría significado negarles a ocho personas la oportunidad de vivir", detalló a The Guardian su madre, Sophy Layzell, con la intención de alentar a otras familias a seguir sus pasos. Aunque también reconoció que para ningún padre es fácil aceptar que parte de su hijo estará en el cuerpo de desconocidos. "Creemos que es muy importante que las familias hablen sobre la donación de órganos. El instinto de cada padre es decir que no, ya que estamos programados para proteger a nuestro hijo. Nosotros solo pudimos decir que sí porque conocíamos el consentimiento previo de Jemima", agregó al mismo medio.





Después de su muerte, sus padres encontraron 20 diarios y cuadernos que había guardado desde los cuatro años. Ahora se han convertido en un libro, llamado The Project, cuyas ventas se destinarán a recaudar fondos para la caridad.





