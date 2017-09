Una joven denunció que un hombre le dio una brutal golpiza en pleno centro porteño

Embed



La mujer relató que después de trabajar estaba yendo a tomar el colectivo para volver a su casa cuando un hombre le tapó la boca, la tiró al piso y se le tiró encima.





No quería mi mochila ni mi celular", aseguró y a continuación contó que le puso algo en el cuello y le dijo que si no callaba la iba a pinchar.

El hombre intentó hacerla callarla varias veces a la fuerza, romperle el cuello tres veces e inclusive tirarla dentro de una zanja. Frente a la resistencia de Alemandi, le pegó una patada en la espalda y se fue corriendo.





Luego el llegó el segundo calvario. La mujer relata que se tomó taxi y tras buscar más de 10 minutos a un policía encontraron un patrullero. "Yo tenia un globo en la frente, otro en el ojo y un corte en el cuello", y los policías decidieron no tomarle la denuncia porque no era "su zona". Finalmente, fue a una comisaría, hizo la denuncia y al preguntar qué iban a hacer para asegurar el lugar un oficial le respondió: "Y...mucho no se puede, vamos a ver si pedimos una cámara ahí... pero más que eso nada".





MinutoUno

Cristina Alemandi hizo un descargo por Facebook al no encontrar respuesta por parte de la policía luego de denunciar que un hombre la golpeó e intentó romperle el cuello tres veces el pasado jueves en la Avenida Belgrano, a una cuadra y media de la parada del Metrobus de 9 de julio. La brutal historia comenzó a circular en las redes y la indignación fue unánime.