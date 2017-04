WhatsApp te recomienda leer estos 5 consejos útiles por tu seguridad

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares: es práctico, sencillo, gratuito y, por sobre todas las cosas, resulta útil porque la mayoría de los usuarios lo emplean para comunicarse.





Pero, según publica Infobae, así como trae beneficios puede generar varios dolores de cabeza. Sobre todo si se intercambia información privada por esa vía. De ahí que resulte importante tomar precauciones para evitar que datos privados caigan en las manos equivocadas.





1. Configurar una contraseña para ingresar a WhatsApp





Si bien el servicio de mensajería no ofrece esta alternativa, existen otras aplicaciones que están ideadas, específicamente, para cumplir esta función. Una de ellas es Lock for WhatsApp, que permite establecer una contraseña para ingresar al servicio. Otra opción es AppLock que no sólo sirve para proteger WhatsApp sino también para resguardar cualquier aplicación del smartphone. Se puede restringir el acceso estableciendo una contraseña, patrón o huella digital. Ambas alternativas son para Android.





2. Ocultar las notificaciones





Existe una función, dentro de la aplicación, para evitar que las notificaciones de WhatsApp se vean desde la pantalla de bloqueo. Se debe ingresar en Ajustes/Notificaciones y ahí desactivar la opción que dice Ver en la pantalla bloqueada (en iOS) o bien Ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo (en Android).





3. Activar la verificación en dos pasos





Se trata de una medida de precaución que es fundamental, sobre todo si el celular llega a ser robado. Al utilizar esta opción se le pedirá al usuario que establezca un código de seis dígitos que luego será requerido cada vez que se inicie una nueva sesión. Para activar esta alternativa hay que ingresar, desde WhatsApp en Ajustes/Cuenta/Verificación en dos pasos.





4. Verificar las sesiones activas en WhatsApp web





Una de las complicaciones de WhatsApp web es que puede quedar más de una sesión activa en simultáneo sin que el usuario lo note. Para verificar que esto no suceda se debe ingresar en Ajustes/WhatsApp web y verificar cuáles son las sesiones abiertas.





5. Evitar los mensajes de desconocidos





Por último, pero no por eso menos importante, se sugiere siempre evitar abrir mensajes de remitentes desconocidos o con promesas sospechosas como grandes descuentos o viajes gratis. Usualmente incluyen links a páginas falsas que al ingresar pueden robar datos de acceso del usuario.